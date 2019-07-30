Объект в Ниде и Юодкранте удивляет отдыхающих: что 200-метровая сеть делает в заливе?

Основная цель проекта - внедрить инновационные зеленые технологии, которые собирают и удаляют питательные вещества на пляжах южных Балтийских заливов, тем самым сокращая выбросы в Балтийское море и повышая экологическую устойчивость в заливах.

"Проект начался в 2017 году, но первая установка, сеть, усаженная местными растениями, которые должна улучшить местное качество воды, была введена в залив в прошлом году, 2018", - сказал Жильвинас Григайтис, эколог из отдела биоразнообразия Национального парка Куршской косы.

Plaukiajančios salos Kuršių mariose © Stopkadras

По словам эколога парка, исследования, проведенные в прошлом году, обнадеживают.

"В прошлом сезоне пробы воды брались несколько раз для испытаний, которые показали значительное улучшение качества воды. Однако, слишком мало данных, чтобы сказать, что только введение сети в Куршский залив имело значение. Зимой мы вытаскиваем всю эту конструкцию, а перед наступлением лета снова обсаживаем новыми расстениями. В этом суть - вытягивать сеть с растениями, которые поглощают питательные вещества", - пояснил Ж. Григайтис.

Kuršių nerijos nacionalinio parko Biologinės įvairovės skyriaus ekologas Žilvinas Grigaitis DELFI / Kiril Čachovskij

Для предотвращения вхождения судов, сеть помечают. Высота сети составляет около полуметра, а длина между двумя опорами составляет около 190 метров. Растущие растения включают в себя местные тростники и фиолетовые камышевки. Когда сеть установлена, отмечается положительный эффект.

Plaukiajančios salos Kuršių mariose © Stopkadras

Такие острова не только очищают воду. Один из них находится там, где залив почти омывает дорогу. Так что, их работа - остановить эрозию дороги. Все эти устройства - конструкция сети и плавучие острова - будут протестированы к концу 2020 года.