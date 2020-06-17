Оба новых случая коронавируса связаны в Сантаришкской клиникой

Об этом в среду сообщила заведующая отдела по управлению инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене.

"Заболел работник и еще один человек, который в социальном окружении общался с ранее заболевшим работником клиники", – сказала специалист.

По ее словам, список контактов заболевшего медика на работе уточняется, в социальном окружении установили 19 контактов, которые находятся в зоне высокого риска.

"Список контактов на работе уточняется, а в социальном окружении - 19 человек, которые поддерживали тесный контакт", – сказала Мегелинскене.

Второй заболевший контактировал с тремя людьми.

По данным на 17 июня, в Литве коронавирусом заразились 1778 человек, 245 болеют, 1447 – выздоровели.