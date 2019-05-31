О зарплате в 600 евро в селе никто не слышал: какую зарплату платят на самом деле

После того как на портале появилась информация о том, какие зарплаты фермеры указывают в объявлениях "Трагедия села – за 600 евро никто не хочет работать", посыпались комментарии о реальном положении дел и о том, какие на самом деле платят зарплаты за сезонную работу в Литве.
Talka Darbėnų lauko sodmenų medelyne
© R. Barausko nuotr.

Напомню, что речь идет о неквалифицированной рабочей силе.

Мы должны разочаровать городскую молодежь - никто в провинции тысячи не платит.

Бытует тенденция – 20–40 евро в день. О легальности такого труда и налогах молчат. Однако это не обман, просто фермеры могут трудоустраивать сезонных работников в упрощенном порядке по специальным квитанциям. Крупные хозяйства так и делают.

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Несмотря на то, что в некоторых животноводческих хозяйствах работникам платят и по 800 евро, но в среднем зарплаты намного ниже. Да и ожидания работников там меньше, чем в городах.

"Ну, не знаю, кто у нас платит 600-800 евро за 8-10 ч. работы. Не слышал. Но вот пример, дояркам, которые доят 1000 коров, платят 300 евро в месяц, работают без выходных. А женщина говорит: А что делать. Если не буду работать – и этого не получу. Просишь поднять зарплату, отвечают - незаменимых нет, не хочешь, не работай". Если бы мне за нормальный рабочий день платили 600 евро, я бы пошла", – писала в фейсбуке одна из женщин, прибавив, - "нанимает фермер мужчину, и утром и вечером дает ему пива и сигарет". Ну, иногда подбросит пару евро на хлеб. И тогда человек идет к нему - ему удобно, не надо думать, где выпить.

"В холодное время года платим 600 евро, в теплое - за выходные и сверхурочные доплачиваем, если надо. У нас один работник и мы боимся, как бы он не ушел, ведь для других - это мизерная зарплата, никто не хочет так работать", - говорят фермеры.

Другой фермер ответил тем, кто возмущается низкими зарплатами: "Ну, дорогие комментаторы, мы платим по 700 и больше "на руки". Все чистыми, никаких "конвертов", но желающих работать нет. Да, идут те, у кого долги, те, кто пьет, бежит от других проблем, но такие нам не нужны".

"За 600 евро я точно работала бы весь день, – признала одна женщина, – я долго работала в деревне. Такой зарплаты не получала. Пришлось ехать на заработки за границу. Если бы получала 600 евро, точно жила бы и работала дома. Сейчас платят 400-450 евро, на работу едешь на машине, тут и деньги на горючее и ремонт. Еще налоги платишь и ничего не остается".

"Огороды. 30 евро в день (рабочий день 8 ч). Хорошего работника трудоустроила бы", – предлагает фермер.

Другой потенциальный работодатель рассказывает о своем опыте: "Могу платить 20 евро в день. В месяц надо работать 13-15 дней – 300 евро за две недели. Наличными. С 9 до 18 ч. с обеденным перерывом. За хорошую работу угощаю обедом или пивом. Только неквалифицированная работа. Нет тяжелой работы, работа с перерывами. Помощь по хозяйству, уход за кустами, скашивание травы, колка дров, ремонтные работы. Принести/унести и т.д. Но нужно качество. Хотя бы минимальное. НИКТО НЕ ХОЧЕТ!"

Не лучше обстоят дела и у его коллег: "Мы находимся в Каунасском районе. Выращиваем клубнику, платим 0,5 евро за кг. И поверьте, никто не идет работать. Всем лучше сидеть на пособиях, чем работать".

Но не все склонны винить только людей, которые не хотят работать за зарплату ниже средней, которая в Литве составляет больше 800 евро "на руки".

Председатель Литовской сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс сказал DELFI, что работники всегда будут жаловаться на зарплаты, это вечная проблема. Важный аспект - отношение работодателей и создаваемые для работников условия.

"В Литве отношения между работниками и работодателями не такие как на Западе. Литовцы едут работать в другие страны, и их там ценят. Они там ужинают с хозяевами и становятся как члены семьи.

Мы должны больше инвестировать в человека. У людей нет информации об их правах, трудовых отношениях. Человека надо просвещать, готовить, создавать для него условия. Это повышает производительность.

Многие говорят - люди спились, лентяи. Да, есть в этом правда, но почему это произошло? Чаще потому, что система не мотивирует людей работать. Люди получают пособие, начинают работать, пособие забирают. Тогда лучше не работать, вот отсюда и высокий уровень безработицы. Рабочие отношения заставляют их работать нелегально и получать пособия", - считает Свитоюс, замечая, что дело не в зарплатах, а в отношении к людям.

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