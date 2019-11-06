О том, что Венцкене увезли в Чикагский аэропорт, в ночь со вторника на среду сообщил в социальной сети ее сын Каролис Венцкус: "Я только получил информацию из достоверных источников, что маму увезли в чикагский аэропорт O'Hare, и посадили в самолет".

Вскоре он сообщил, что об этом сообщило и чикагское телевидение. В репортаже сказано, что Венцкене возвращают туда, куда она больше всего боялась вернуться. Напомнили и ее историю - показали интервью с ее сыном.

Венцкене находилась в чикагской тюрьме с февраля 2018 года. Суд одобрил экстрадицию в июле 2018 года, однако Венцкене обжаловала это решение, ее адвокаты пытались остановить процесс.

Первыми об экстрадиции сообщили представители основанной Венцкене партии "Путь смелости". Представители партии сказали, что ее "уже готовят к поездке в Литву". "В ближайшие часы Венцкене уже должна быть доставлена в аэропорт и отправлена самолетом из США в Литву", – говорится в сообщении. Председатель партии "Путь смелости" Йонас Варкала сообщил BNS, что информация об экстрадиции Венцкене он получил от ее близких.

Информацию о том, что Венцкене во вторник вечером (по литовскому времени) передают в Литву DELFI подтвердил ее сын Каролис Венцкус. Он также выложил в Facebook сообщение, полученное от матери: "Каролюкас, они меня забирают сегодня, сейчас. Сказали взять все, что у меня есть. Я очень-очень тебя люблю".

Во вторник вечером эту информацию подтвердил и генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис, однако он отказался комментировать, когда точно она будет доставлена на родину.