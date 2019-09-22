Температура 6-11, а на взморье 12-14 градусов.

Днем зона облаков принесет осадки в большую часть районов Литвы. На востоке дожди будут сильнее и чаще, а на западе дожди будут менее обильными и пройдут лишь местами. Воздух во многих районах прогреется до 14-19 градусов.

На северо-востоке будет 11-13. К вечеру небо над Литвой расчистится, повеет холодом.

В начале следующей недели в Литву придет зона высокого давления. Станет суше и прохладнее. По ночам во многих районах ожидаются заморозки, а днем будет не больше 10 градусов тепла.