В ночь на воскресенье холодный атмосферный фронт еще только приблизится к Литве. Небольшой дождь пройдет в некоторых северо-восточных районах. местами ожидаются туманы, ветер составит 5-10 м/с.
© DELFI / Domantas Pipas

Температура 6-11, а на взморье 12-14 градусов.

Днем зона облаков принесет осадки в большую часть районов Литвы. На востоке дожди будут сильнее и чаще, а на западе дожди будут менее обильными и пройдут лишь местами. Воздух во многих районах прогреется до 14-19 градусов.

На северо-востоке будет 11-13. К вечеру небо над Литвой расчистится, повеет холодом.

В начале следующей недели в Литву придет зона высокого давления. Станет суше и прохладнее. По ночам во многих районах ожидаются заморозки, а днем будет не больше 10 градусов тепла.

Общество

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