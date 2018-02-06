Юдита Юкняле, которая училась в университете им. Витаутаса Великого, в 1999 году работала ассистентом Вайткуса. Именно тогда, по ее словам, и началась история, о которой она хочет рассказать.

Свою историю она выложила на фейсбуке, но дала согласие на ее публикацию на портале DELFI.

"Почему пишу только сейчас? Поскольку в то время сексуальное домогательство не считалось преступлением. Если не изнасиловал, значит, ничего не было. Когда начались признания, я сначала медлила, думала, что ему будет больно это слышать. Еще большее будет – его жене, детям. И, если бы он признал, извинился, я бы, возможно, промолчала. Но после сообщения будто с ним хочет расправиться российская служба безопасности, я не выдержала.

Я тогда работала ассистентом Вайткуса во время создания фильма. Мне было 27. В процессе съемок режиссер попросил поехать с ним в рабочую поездку. Мы приехали в его квартиру. Он велел посмотреть документальный фильм и найти в нем намеки на одного героя. Сам сказал, что спешит на лекцию. Меня закроет. Я спросила, что сказать, если придут члены его семьи. Он сказал, что не придут. Жена – в Австралии. Я посмотрела фильм. Никаких намеков там не было. Я так и сказала режиссеру, когда он вернулся.

Он говорит: "А сейчас будем пить саке". Я алкоголь практически не употребляю, даже не знаю, какая на вкус водка. Так ему и сказала. Он отвел, что это хороший повод попробовать такую редкую водку. Я пошла к двери. Он набросился на меня со спины, мы упали. Я высвободилась, встала, побежала к двери. Дверь закрыта. Попросила открыть. Помню слова Вайткуса: "Чего ты бежишь? Ты от меня еще родишь". Я попросила твердым голосом открыть дверь, пригрозила, что буду кричать. Тогда он меня выпустил.

На следующий день идти ан работу было неприятно. Но режиссер вел себя так, будто ничего не произошло. Мы работали. Начались съемки. Одна часть съемок проходила в Румшишкес. Съемочная группа жила в большом доме, в каждой комнате по 2 человека. Однажды рано утром меня напугал толчок о мою кровать. режиссер был пьян.

Я попросила его уйти, отталкивая его. А он стал говорить что-то вроде: "Ты прекрасна, как этот розовый восход....". Моя соседка по комнате села на кровати и стала покашливать, давая понять, что режиссер слишком много себе позволяет. А он ей говорит: "Слушай, хватит там кашлять, лучше иди в мою комнату и ложись на мою кровать". Я все повторяла, чтобы он освободил мою кровать, пыталась его вытолкнуть. Но он нелегкий. Тогда я сказала, что уйду сама. Выпрыгнула из кровати и пошла к двери. Вайткус – за мной. я босиком, в ночной рубашке выбежала на улицу. Вайткус – за мной.

На улице я говорю: "Так вы по всем Румшишкес за мной бежать будете?". Тогда он вернулся в дом. В тот день съемки проходили тяжело. Режиссер понемногу отхлебывал пиво. Во время одного из перерывов он подошел к молоденькой девушке - мастеру по прическам и, глядя на меня, сказал: "Ты прекрасна как розовый восход..." Поймав мой взгляд, сказал: "Чего пялишься? Ревнуешь?"

И последний эпизод – однажды он подошел и сказал: "Ты мне сегодня снилась. Ты летела нагая по небу и твои длинные волосы развевались на ветру". Я ничего не ответила, а он: "эти волосы развевались ТАМ!" Поняв, что я не понимаю, что он имеет в виду, он показал между ног и сказал: "Длинные волосы ТАМ".

Я пишу этот текст спустя много лет, но меня до сих пор трясет. Не могу сказать, что это сломило меня морально. Но какие-то рубцы в душе остались. Хорошо, что у меня были близкие, которым я могла обо всем рассказать. Я - не агент, нанятый Россией. Я не отрицаю творческий талант Вайткуса. Но я открываю еще одну страницу книги его морали. #metoo" – написала Юкняле.

Обвиненный в сексуальных домогательствах преподаватель Литовской музыкальной и театральной академии, глава Русского драматического театра Литвы, режиссер Йонас Вайткус 6 февраля распространил открытое письмо.

В нем деятель искусства уверяет, что против него и Русского драматического театра Литвы организована тенденциозная клеветническая кампания.

"Я думаю, что общество должно быть информировано о том, что в последнее время проводится целенаправленная клеветническая кампания, которая сейчас стала еще активнее, против деятельности главы Русского драматического театра Литвы. Эту кампанию систематически осуществляют пропагандистские порталы (через порталы sputnik.lt, baltnews.lt, телевидение "Первый Балтийский Канал" и др.), которые находятся под контролем недружественных Литве сил", - писал режиссер.

Напомним, что сценарист Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что 10 лет назад ее домогался преподаватель ЛМТА и режиссер Йонас Вайткус. Она разместила соответствующее откровение в социальной сети.