Как только эту информацию получили руководители "Продовольственного банка", он сразу же расторгли договор с Мариямпольским отделением Литовской общины самаритян, которой до сих пор руководит 52-летняя Дранжилаускене. В состав правления этой организации в течение долгого времени входил и нынешний министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.

Суд рассмотрел дело Дранжилаускене (ее обвиняли в мошенничестве, присвоении чужого имущества и халатном ведении бухгалтерии), признал ее виновной и назначил штраф в размере 6000 евро (она должна выплатить штраф в течение 3 лет). Кроме того, она в течение 6 лет должна выплатить людям 2800 евро за проданные пайки, которые они должны были получить бесплатно.

Хотя Дранжилаускене сказала стражам порядка, что сожалеет о содеянном, в интервью Delfi она заявила, что никакого преступления не совершила.

"Я, например, могу тоже кое-что рассказать, – вы пишите, что хотите, если глупости напишите, я на вас в суд подам", – сказала она. Дранжилаускене сказала, что раздавала пайки за пожертвования. На вопрос, почему пожертвования оседали в ее кармане, она стала отрицать то, в чем созналась полиции.

Согласно материалам дела, с 1 января 2018 по 8 апреля 2019 года, по договору с "Продовольственным банком" (в договоре речь шла о безвозмездной деятельности) Дранжилаускене, злоупотребляя доверием малообеспеченных людей, предоставляла им ложную информацию о том, что за пайки нужно делать пожертвования самаритянам, и брала деньги за пайки.

Деньги ей платили как минимум 6 малообеспеченных человек - всего не меньше 2791 евро.

Еще не меньше 4140 евро Дранжилаускене получила за пайки от людей, которые не могли претендовать на такую помощь.

Во время допроса Дранжилаускене созналась в содеянном.

"Мы сначала раздавали пожертвованные продукты бесплатно, а когда материальное положение ухудшилось, поскольку я одна воспитываю дочь, а в общине получаю всего 50 евро в месяц, других доходов у меня не было, поэтому я решила брать деньги за пайки. Малоимущим я говорила, что это пожертвования. Продукты я продавала и тем, кому такая помощь не полагается", - сказала она.

В неделю она получала около 30 евро, за все время получила не менее 1500 евро.

"Я нигде не фиксировала эти деньги, – сказала Дранжилаускене. – Продавала, поскольку материально жилось тяжело, полученные деньги тратила на свои нужды, но хочу сказать, что я сделала много хороших дел, помогла многим людям и семьям. Я очень сожалею о содеянном".

Дома у Дранжилаускене полиция во время обыска нашла большое количество продуктов, однако она уверяла, что эти продукты она сама купила в магазинах. Кроме того, были найдены записи Дранжилаускене, в которых было указано, кто и сколько был должен за пайки.

"Если люди покупали пайки в долг – я отмечала, сколько они должны", – сказала она. Дранжилаускене сказала следователям, что продавала продукты только с января 2018 года, волонтеры общины сказали, что это не так, она занималась этим три года.

Волонтер, работавшая с апреля 2015 г. сказала полицейским, что "малоимущие люди платили за пайки по 2 евро".

"Если человек хотел получить больше продуктов, платил больше, – заметила она. – Точной суммы не было, платили и 5, и 10 евро".

Она сказала, что брать эти "пожертвования" с людей ей сказала Дранжилаускене, не объяснив, на что идут эти деньги.

По ее словам, за 2 евро выдавали пачку макарон, чай, сметану и овощи.

Если человек платил больше – 5, 8 или 10 евро, получал сосиски, йогурт, сыр и т.д.

"Еду продавали каждый день, в день собирали 27-30 евро", – рассказала волонтер. Она заметила, что ей за работу также давали продукты, но иногда приходилось платить за них.

"Продукты я покупала каждый день, так велела Дранжилаускене, она еще велела предлагать их другим людям, чтобы больше продать", – по ее подсчетам, за три года она заплатила за продукты не меньше 4000 евро.

Похожую информацию предоставила и другая волонтер, подтвердив, что малоимущим продукты давали "в долг". "Они получали пенсию и возвращали деньги", – сказала она.

Продукты для малоимущих обычно передавали магазины сетей IKI и Lidl.

Некоторые свидетели подтвердили, что в Мариямполе давно ходили слухи, что в городе продают пожертвованные малоимущим товары. Эту информацию подтвердила и дочь Дранжилаускене.