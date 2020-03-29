"Ситуация не такая плохая, как думают пессимисты, но и не такая хорошая, как надеются оптимисты. Распространение инфекции в мире соответствует классической пандемии. Тут нет никакого секрета, никакой теории заговора. Количество случаев заболевания в разных странах будет расти, пока не достигнет точки перелома, в которой ситуация стабилизируется", – писал на Facebook профессор.

Он сказал, что ранее цитировал французских и шведских эпидемиологов, которые говорят, что в Италии пик наступит 9 апреля, во Франции – 14 апреля, в Германии – 1 мая, а в Швеции с 26 мая по 5 июня.

"Между тем по предварительным данным ученых Вильнюсского университета, модели показывают, что в Литве пик наступит в первые недели мая. Значит, в апреле будем жить в условиях роста кривой. Возможно, изменение температуры не сыграет такую роль, какой всем хотелось бы. Никто пока этого не знает. Но несмотря на рост зарегистрированных случаев COVID-19, я бы отнес нынешнюю ситуацию к хотя бы отчасти контролируемой. Хотя сейчас многие специалисты согласны, что количество зарегистрированных случаев - это только часть (10–40%) реального количества заболевших (...)" , – сказал Касюлявичюс.

Он ответил на вопрос, что мы знаем о болезни по количеству зарегистрированных в Литве случаев COVID-19.

"После того как завершится сезон гриппа, будет легче идентифицировать COVID-19. Инфекция начинается с болей в горле, кашля, вскоре проявляется температура. Это нехарактерно для весенних риновирусов. Температура - это первый признак, заставляющий задуматься о COVID-19. Я думаю, всех, у кого поднимается температура, сейчас должны расценивать как больных этой инфекцией, пока подозрения не опровергнут. После того как поднимется температура, появляются и другие признаки, например, сильная усталость и мышечная боль. Очень важный признак - учащенное дыхание. Если взрослый человек вдыхает воздух чаще 20 раз в минуту, у него усиливается кашель и человек, кашляя задыхается, возможно, у него начинается вызванное COVID-19 воспаление легких. Если у вас есть пульсоксиметр, то стоит измерить насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом. Если эти данные после нескольких раз проверки не превышают 94%, роме того, есть другие выше перечисленные признаки, то ваше место в больнице" , – сказал Касюлявичюс.

Профессор рассказал и о доступных в Литве способах лечения. "Как и во всем мире в Литве в тяжелых случаях с согласия пациента применяется экспериментальное сочетание гидрохлорохина и азитромицина. С их помощью пытаются защитить легкие пациента и ускорить очищение организма от вируса.

Пока нет надежных данных, что такое лечение люди могут безопасно применять на дому, поскольку эти препараты вызывают нарушение деятельности сердца. Как мы видим по опыту Великобритании – пневмония COVID-19 особенно опасна для людей старшего возраста. Перегрев системы здравоохранения - самый страшный кошмар в таком случае. Поэтому важно терпение находящихся в карантине жителей, поскольку чем меньше людей заболеет, тем более эффективная помощь оказывается заболевшим", – сказал Касюлявичюс.

Он указал и слабое место Литвы. Это система здравоохранения. Профессор сказал, что проблема не в людях, несоблюдающих изоляцию. "Их может призвать к порядку полиция. Но вот зараженные врачи и те, кто после поездок уходят в самоизоляцию - это роскошь в начале пандемии, эту роскошь сейчас не могут себе позволить ни Италия, ни Франция, ни Испания. Но там работают даже больные врачи. Мало кто слышит о том, что в Италии, выполняя свой долг умерли 50 врачей и это большая потеря.

Не будет врачей, некому будет лечить не только COVID-19, но и инсульты, инфаркты, онкологические болезни и психические заболевания. Именно поэтому и Литовский союз врачей и другие организации повторяют, что врачей надо обезопасить", – сказал Касюлявичюс.

Он акцентирует, что для этого у них должны быть необходимые средства для безопасности.