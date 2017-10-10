Опрос общественного мнения, проведенный по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai 19-28 сентября, показал, что в рейтингах партий, отдельных личностей и правительства не было перемен, которые превысили бы допустимую погрешность - 3,1%.

Согласно опросу, за месяц рейтинг Союза отечества-Христианских демократов Литвы увеличился с 16,3% до 17%, ЛСЗК – с 15,9% до 16,6%, социал-демократов снизился с 11,3% до 9,1%, Движения либералов – с 6,8% до 5,7%. Другие партии 5% барьер не преодолевают.

Самым подходящим кандидатом на пост премьер-министра по-прежнему респонденты считают Саулюса Сквернялиса - его позиция за месяц улучшилась с 23 до 24,2%, на втором месте лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис - с 7,8 до 9,8%.

Самая большая положительная перемена произошла в рейтинге Вилии Блинкявичюте - с 4,2 до 6,8%.

Оценка правительства изменилась также незначительно. В августе положительно или скорее положительно деятельность правительства оценивали 33,2%, а отрицательно или скорее отрицательно – 58% участников опроса, а в сентябре – соответственно 32,5 и 60%. Тех, кто не знал, как оценить деятельность правительства, стало меньше - с 8,8 до 7,5%.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что рейтинги меняются, когда происходят какие-либо резкие перемены – к партии присоединяется какой-то видный деятель или возникает скандал.

"Ничего подобного за месяц не было. Наблюдалось явное падение рейтинга "крестьян", но потом все стабилизировалось, также небольшой рост популярности консерваторов, но сейчас на 1-2 месте две партии и их люди, вероятно, рассматривают как альтернативные - самая большая партия, находящаяся у власти, и самая большая оппозиционная партия", – сказал Ястрамскис.

По словам политолога, для соцдемов весть о том, что их не рассматривают как альтернативу - нехороший знак.

"Так или иначе то, что соцдемы занимают третье место - это нехороший знак. Это значит, что их не видят в числе основных партий Литвы. Однако колебания в пределах 1-2% здесь не имеют большого значения", - заметил Ястрамскис.

Политолог и преподаватель университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте также заметила, что существенных перемен в рейтинге за месяц не произошло.

"Рейтинг "крестьян" стабилизировался, если не произойдет что-то серьезное я, думаю, рейтинг таким и останется. Рейтинг Союза отечества также стабилизировался", - сказала Урбонайте.

Политолог обратила внимание, что стало больше людей, которые не знают за кого голосовать. В августе таких было 6,9, в сентябре – 11,3%.

Рейтинг Сквернялиса стабилизировался

По мнению общества самым подходящим кандидатом на пост премьера является Саулюс Сквернялис, его ситуация, по словам Урбонайте стабилизировалась.

Самые большие перемены в данном случае коснулись европарламентария Блинкявичюте, несмотря на то, что она в публичном пространстве появляется редко. В августе 4,2% считали, что она подходящий кандидат на должность премьера, а в сентябре таких было 6,8%.

"Блинкявичюте ассоциируется с увеличенными пенсиями, выплатами, стабильностью, а поскольку сами соцдемы эти не отличаются, у нее есть такой хороший имидж опекуна", - сказала Урбонайте.

Компания Spinter tyrimai провела опрос 19-28 сентября, в нем участвовало 1008 респондентов в возрасте 18-75 лет. Допустимая погрешность результатов опроса - 3,1%.