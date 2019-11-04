"В выходные мы обсудили это с семьей. Много говорили об этом. Как я и упоминал, по закону, у меня есть право занять какую-либо свободную должность в полиции. Сегодня она есть, это должность атташе в Великобритании. Очень вероятно, что я стану атташе. Я еще не подтвердил, чего я добиваюсь, но мы говорили с премьер-министром и он обещал, что если такая должность будет, я смогу ее занять. Я убежден, что я ее займу", – сказал Пярнавас в передаче "День на DELFI".
В конце октября правительство решило не представлять кандидатуру генкомиссара Пярнаваса на второй срок.
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене подтвердила, что один из кандидатов на этот пост - глава Службы охраны госграницы Ренатас Пожела.
"Он (Пожела) - один из кандидатов, мы обсуждаем", – сказала Тамашюнене.
Новый глава полиции станет известен в середине ноября. Пярнавас вступил в должность в ноябре 2014 года. Сток полномочий генкомиссара - 5 лет.
Генкомиссара назначает президент, а кандидата представляет глава МВД.
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