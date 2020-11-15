Нужен тест: по прибытии из каких стран придется провериться на коронавирус



Проходить тест должны будут прибывающие из Дании, Испании, Италии, США, Нидерландов и Швеции, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

Прибывающие из этих стран должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прилета, либо в течение 24 часов по прибытии необходимо зарегистрироваться для такого теста.

До получения отрицательного результата человеку придется изолироваться.

Эта мера вводится временно для изучения мутировавшего штамма экспертами и из-за его угрозы для здоровья человека.

Министерство также сообщает, что из списка сильно затронутых вирусом стран исключена Словакия.

"Поскольку Литва попала в красную зону распространения вируса, затронутыми зонами считаются лишь регионы и государства, находящиеся в серой зоне: Северная Ирландия, Лихтенштейн, Швейцария и все третьи страны", – говорится в сообщении министерства.

С учетом показателей заболеваемости и прочих индикаторов, зарубежные страны разделены на зеленую, желтую и красную зону. Страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру контроля и превенции заболеваний, либо в которых за семь дней выполняется 300 и менее тестов на 100 тыс. жителей, попадают в серую зону.

Если пассажир не выходит из транзитной зоны аэропорта, находящейся в сильно затронутой вирусом стране, он не будет считаться имевшим контакт.

Министерство напоминает, что каждый прибывающий или возвращающийся в Литву, вне зависимости от вида транспорта, должен зарегистрироваться электронным способом в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ). Это означает, что перед посадкой в транспортное средство он должен заполнить интернет-анкету НЦОЗ и получить подтверждение – так называемый QR-код, а в иных случаях - не позднее чем через 12 часов по возвращении или прибытии в Литву он обязан зарегистрироваться в НЦОЗ.

Список сильно затронутых вирусом стран вступает в силу с понедельника.