Видмантас Васкела работает В Шешуольской пуще. Каждый день он ходит в лес.

Видмантас заядлый грибник. Когда начинаются грибы, он почти не выходит из леса, но в этом году грибов не было. "Жена боялась, что мы останемся без грибов", - сказал он.

И вдруг за неделю до 1 ноября - боровик! А за ним второй, третий. А на просеках они росли семьями. "Больше всего их было на открытых местах", – рассказал Видмантас.

Тогда они набрали три корзины, на следующий день - две. На третий - корзина, потом еще две. Всего в конце октября он набрал около 500 боровиков.

"И сейчас в лесах полно людей, но сейчас грибы не растут – ночь на 7 ноября была для них слишком холодной", – сказал он. Но росли те, которые появились раньше (если не замерзли). На прошлых выходных некоторые люди вернулись с полными корзинами.

Никто не помнит такого, чтобы в середине ноября росли грибы. "В 1998 году я находил грибы 1 ноября, но позже - никогда", – сказал опытный грибник Видмантас.

Миколог Йонас Каспарайтис сказал, что причина такого позднего роста грибов - засушливое лето.