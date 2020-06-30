Новый запрет в Литве удивил грибников: закрыли подходы к озерам, сейчас взялись за леса

29 июня парламент голосовал по этому вопросу.
Поправки не были приняли, поскольку не хватило голосов: за проголосовали 48 депутатов, один был против, а 4 воздержались. Чтобы закон был принят, в голосовании должен был участвовать минимум 71 депутат.
Сейчас парламент будет голосовать по этому вопросу на других заседаниях. 30 июня состоится последнее заседание весенней сессии. Если поправки не примут и не отклонят, то повторно по ним проголосуют осенью.
Урбанскас работает поваром в Науйои Кирсна (Лаздийский район). Он маринует грибы, замораживает. Из хороших боровиков и подосиновиков он готовит соусы.
Он был удивлен, узнав, какой закон готовят в парламенте.
"Если дом находится у самого леса, я так понимаю, и самому грибнику не удобно, некрасиво ходить по частной территории. Кроме того, есть те, кто любит оставлять мусор. Я против того, чтобы на частной территории ходили люди. Но что даст такое решение? Неужели штрафовать будут, если сорвут гриб меньше чем в 100 м от усадьбы. Я считаю, такой запрет не нужен", – сказал Урбанскас.
"Может, депутатам нечего делать. Ведь сам человек видит - частная территория, чего туда идти? Я этого не понимаю. Грибов в лесу полно, зачем ходит под окнами?", – удивлялся он.
Сторонник нового запрета "крестьянин" Викторас Ринкявичюс сказал, что такой запрет существовал больше 20 лет, а в прошлом году пропал, когда правительство одобрило поправки к закону о сборе даров леса.
"Согласно 22 ст. Конституции, частная жизнь людей неприкосновенна. Тут же законы ее не защищают. Тут мы возвращаемся к социализму, частная собственность ни во что не ставится. Это неприемлемо, я предлагают оставить в силе прежний порядок", – сказал политик.
"Речь не идет о запрете на сбор даров леса на гектарах земли. Но нужно хотя бы минимально уважать частную собственность. У нас и без того достаточно социализма, неужели мы хотим вернуться к коммунизму? Я не хочу", – сказал депутат.
"Мне такой запрет кажется странным. Будет несколько усадеб рядом - и человек не сможет пройти мимо и сорвать гриб? Я не вижу логики", – сказал консерватор Сергеюс Йовайша.
Депутат Витаутас Бакас назвал поправку проявлением "неофеодализма" и неуважением к людям.
Глава Литовской ассоциации предпринимателей, работающих с дарами леса, Виргиниюс Варанавичюс подозревает, что этот запрет послужит узкому кругу интересов.
"Была проблема с берегами озер, сейчас проблема с усадьбами. Я думаю, это защита чьих-то интересов. Может, кому-то не нравится, что грибники проходят мимо", – сказал Варанавичюс.
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