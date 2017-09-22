«Депутат Наталья Поклонская считает фильм «Матильда» угрозой национальной безопасности России. Мы решили составить топ-5 национальных угроз.
Пятое место. Водка. В неумелых руках это угроза. В умелых - национальная идея.
На четвертом месте расположились дети. С одной стороны, подрастающее поколение может пополнить армию страны. С другой стороны, как показали весенне-летние акции протестов, дети могут быть еще и гражданами. А это подрыв духовных скреп и выборного результата.
На третье место попали американские доллары. Именно они расшатывают единственную стабильную валюту в мире - рубль. С другой стороны, они же делают счастливыми часть населения страны. Надо отдать должное, небольшую часть. Которую население само выбрало.
На втором месте в списке национальных угроз России буква Д! Потому, что именно с этой буквы начинаются все беды - Дураки, Дороги, Дума, Димон, Депутаты, Доллары (смотрите пункт три).
И наконец, на первом месте героиня нашей сегодняшней программы. Самая молодая, дерзкая и сексуальная угроза - Матильда!»
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