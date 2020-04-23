aA
Сегодняшний выпуск "На карантине" - о двух странах, которые в контексте эпидемии коронавируса относятся к наиболее обсуждаемым: это США и Швеция. Как живется в Соединенных Штатах, где количество заболевших Ковид-19 неуклонно приближается к миллиону? Что происходит в Швеции, единственной стране Евросоюза, отказавшейся от карантинных мер?
Обсудим с журналистом "Голоса Америки" Рафаэлем Сааковым из Вашингтона, а также журналисткой и исследовательницей Лесей Рудник, которая живет в Стокгольме.
Ведущая выпуска - Настасья Явмен.
Начало трансляции в 17.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После карантина в Литве прогнозируют невиданную ранее волну эмиграции (2)
Из -за коронавируса бизнес в Литве сталкивается с...
Представители бизнеса предлагают власти перевести людям на счет по 1358 евро (75)
23 апреля на заседании парламента Литвы , посвященном...
Науседа предложил Лукашенко помощь медсредствами, выразил озабоченность по БелАЭС (52)
В четверг во время беседы с главой Беларуси...
Новый выпуск "На карантине": американский размах и шведское спокойствие (1)
Сегодняшний выпуск " На карантине " - о двух странах,...
Прогноз ученых: когда в Литве начнется второй пик коронавируса в Литве дела обстоят лучше, чем в России и Беларуси (145)
Второй пик заболевания COVID-19 возможен 25–29 апреля,...