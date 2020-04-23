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Сегодняшний выпуск "На карантине" - о двух странах, которые в контексте эпидемии коронавируса относятся к наиболее обсуждаемым: это США и Швеция. Как живется в Соединенных Штатах, где количество заболевших Ковид-19 неуклонно приближается к миллиону? Что происходит в Швеции, единственной стране Евросоюза, отказавшейся от карантинных мер?

Обсудим с журналистом "Голоса Америки" Рафаэлем Сааковым из Вашингтона, а также журналисткой и исследовательницей Лесей Рудник, которая живет в Стокгольме.

Ведущая выпуска - Настасья Явмен.

Начало трансляции в 17.00.

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