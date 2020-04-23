Обсудим с журналистом "Голоса Америки" Рафаэлем Сааковым из Вашингтона, а также журналисткой и исследовательницей Лесей Рудник, которая живет в Стокгольме.

Ведущая выпуска - Настасья Явмен.

Начало трансляции в 17.00.