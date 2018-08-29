Аудит показал, что, несмотря на то, что за 10 лет (2006-2016 гг.) расходы на образование увеличились на 53%, литовские ученики все еще не достигли средних показателей качества ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). По словам специалистов, по-прежнему много денег уходит на содержание зданий и хозяйственную часть, а на деле больше всего должны выделять на повышение качества обучения. Ситуация в школах не меняется.

"Если наша цель – качественное образование, улучшение достижений школьников, то не должно больше половины средств уходить на содержание зданий, как сейчас. Образование – это единственная возможность для детей вырваться из социального неравенства, поэтому важно повышать качество образования", – сказала специалист.

Согласно отчету, в 2016 г. на одного учителя в Литве приходилось 7,8 учеников, а в среднем по ЕС - 12,7.

После аудита в 50 школах Литвы выяснилось, что всего 18% глав школ планируют повышение результатов достижений учеников и предусматривают конкретные меры для достижения этих целей.

Баленене подчеркнула, что достижения школьников улучшаются тогда, когда применяется индивидуальный подход к каждому ребенку. Учитель должен наблюдать за ребенком и развивать его сильные стороны: "Но результаты показывают, что это не все обеспечивают".

Еще одна проблема - образование детей из бедствующих семей. Для них качественное обучение может быть единственным спасением от нищеты и неблагоприятного окружения.

"Результаты показывают, что дети из неблагоприятного социального, экономического и культурного окружения учатся намного хуже, чем дети из благополучных и более состоятельных семей. Состоятельные родители могут позволить нанять репетиторов, а это значит, что нет индивидуального подхода, особенно в случае с детьми из неблагоприятного окружения, а это повышает разобщение", – сказала Баленене.

Во время аудита был проведен опрос родителей, который показал, что репетиторов своим детям нанимают 34% родителей, а 24% указывают, что видят в этом необходимость, но у них нет на это средств.

Во время исследования выяснили, что родители из районов возят детей в школы районных центров или городов. В маленьких школах остаются дети, родители которых не могут себе это позволить.