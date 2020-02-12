В эксклюзивном интервью DELFI специалист из Минска рассказал о своих планах на новый сезон, о предстоящих еврокубках, о литовском футболе, о внутренней атмосфере в "Жальгирисе" и о планирующихся приобретениях новых игроков для команды. Поговорили мы с ним и на нефутбольные темы, например, о проблеме Островецкой АЭС.

- Для многих ваше назначение на пост главного тренера стало неожиданностью. Изначально сообщалось, что у руля команды встанет специалист из Испании, но внезапно стало известно о его болезни и невозможности в связи с этим тренировать команду. А стало ли для вас это назначение неожиданным или предварительные переговоры велись заблаговременно?

- Сказать, что неожиданным было, наверно нет. Потому что пора "предсезонок" и межсезонья всегда "горячая" на новости, на какие-то звонки, на какие-то предложения. Поэтому после того, как проблемы со здоровьем у испанского специалиста возникли, поступил звонок от руководства "Жальгириса", и я приехал в Вильнюс на переговоры. Один день здесь пробыл и в общем-то мы "ударили" по рукам. Поэтому сказать, что неожиданно, учитывая, что я уже не имел контракта с БАТЭ (белорусский футбольный клуб - ред.) и в общем новый сезон уже был "на носу" (как правило, идут уже подписания игроков и тренеров), нельзя.

- В футбольном сообществе ходили разговоры о том, что вас приглашали работать с главным конкурентом "Жальгириса", чемпионами Литвы "Судувой". Почему вы выбрали Вильнюс?

- Это правда. Действительно, я встречался с руководством "Судувы", был в городе (Мариямполе - ред.), посмотрел инфраструктуру всю. Но по некоторым позициям, по некоторым желаниям и требованиям, если можно так назвать, мы не сошлись. Тем не менее, мы расстались очень хорошо, пожелали друг другу удачи. Такое бывает в спорте. Вполне нормальный рабочий творческий процесс. Когда мы познакомились, я увидел, где они живут и тренируются, взял какое-то время на раздумье для принятия решения и склонился в ту сторону, что я не буду работать с "Судувой".

- На какой срок с вами заключен контракт в "Жальгирисе"?

- Ну это никакой не секрет - год + год. Дай бог отработать удачно один сезон, там будем разговаривать дальше, куда-то идти, к чему-то приходить. Но пока не об этом. Много работы, много надо увидеть и узнать на новом месте. Поэтому сроки будем обговаривать потом, если дай бог, будет хороший результат.

- В вашей игровой карьере был небольшой период выступления за рубежом, и это тоже была одна из стран Балтии - Латвия (Даугавпилс - ред.). В вашей тренерской карьере - это первый опыт работы вне Беларуси. Как вы считаете, будет ли ваш зарубежный опыт на тренерском посту более удачен, чем игровой?

- Трудно давать прогнозы в спорте и в футболе, в частности. То, что это первый зарубежный опыт в тренерской карьере, это нормально - всё когда-то бывает в первый раз. Коли такая возможность предоставилась, я ею с радостью воспользовался. Ну а как сложится? Я еще раз говорю, приложим все силы и с футболистами, и с тренерским штабом, чтобы сезон был удачным.

Сравнивать игровой и тренерский опыт не хочется. Это совсем другие измерения, скажем так. Но очень хочется добиться здесь результата и успеха.

- Мои источники мне сообщали, что как только стало известно о вашем назначении, большой интерес к вам проявили белорусские СМИ, желавшие взять интервью и комментарии. А есть ли интерес к вашей персоне со стороны литовских СМИ?

- Действительно интерес присутствовал. А со стороны литовских, ну, я наверняка не такая большая тут "птица местного полёта", чтобы ко мне было приковано какое-то повышенное внимание. В Беларуси интересовались и, скажем, всё на этом. Это обычный интерес спортивных изданий. Все заявки, которые были, я с людьми пообщался. Здесь (в Литве - ред.) этого поменьше. Но мы здесь не для того, чтобы мелькать на экранах, а работать и добиваться результата.

- Вопрос, который любят задавать журналисты, когда делают сюжет о персоне. На ваш взгляд, какое ваше самое большое достижение в качестве игрока и в качестве тренера, и какая ваша самая большая неудача?

- Ну о достижениях наверно будем говорить в лет 65. Дай бог, чтобы оно всё сложилось. Самая большая неудача: если всех мы в Борисове приучили, если говорить про мой предыдущий клуб, к чемпионству, то в том году мы стали вторыми. Это было воспринято как неудача. Как для истории и традиций клуба, так и для меня лично. Наверно можно назвать её.

А о каких-то удачах. Дай бог, что они впереди и, дай бог, что в этом году. Поэтому не хотелось бы копаться в каких-то исторических справках, не так много я отработал и не так много могу рассказать.

- Теперь давайте непосредственно перейдем к самому "Жальгирису". За этот короткий временной промежуток уже освоились в команде?

- Да. Никаких проблем с адаптацией ни в городе, ни в быту, ни в команде. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Хорошая прослойка молодых, опытных, легионеров. Хороший баланс в раздевалке и вообще в коллективе. Поэтому никаких проблем абсолютно. Тем более, если уж так совсем глобально рассуждать, до Минска "рукой подать", до семьи, до Родины.

- Какой рабочий язык у вас на тренировках?

- Приходится объяснять и на английском, и ребята помогают с русского перевести. Понятно, что литовские ребята могут между собой на литовском говорить. Учитывая ту ситуацию, что практически все говорят на английском, приходится какие-то объяснения, какое-то задание на тренировках, по крайней мере, перед игрой, говорить на английском. Может быть это плохой английский, но тем не менее, надо в этих реалиях как-то шевелиться.

- Будете ли вы кардинально перестраивать тактику игры или обойдетесь какими-то минимальными коррективами? И вообще сторонником какой модели футбола вы являетесь?

- Чтобы говорить о каких-то моделях, системах игры и каких-то кардинальных изменениях, мы должны исходить из того, какие футболисты у нас будут в наличии и только от этого "плясать". И от того, в каком они будут состоянии. Потому что можно говорить об одном, рассчитывать на кого-то из игроков, а случиться может всё, что угодно. Поэтому сейчас наверно немного преждевременно об этом говорить. Хочется, чтобы все были в строю.

Кстати, в последней товарищеской игре в Мариямполе мы потеряли Видемонта (Хуго Видемонт - ред.), нашего нападающего. Поэтому тяжело говорить и о системе игры, и о том, кого и где использовать, когда есть какие-то проблемы со здоровьем. Но естественно, если мы говорим о том, что нам надо добиваться результата и выигрывать, надо, значит, забивать голы, хорошо играть в обороне и быть командой. Поэтому ещё есть время на своеобразную "притирку" и на устранение каких-то негативных моментов. Будем над этим работать.

- Планируются ли в этом межсезонье еще какие-то приобретения помимо уже совершённых?

- Этот процесс банально нескончаемый, поэтому просмотр идёт ежедневно. Всегда смотришь каких-то новичков, невзирая на их географию и паспорта. Хороший футболист всегда нужен. Поэтому опять же будем смотреть, какие позиции, какие места можно продублировать или укрепить тем или иным футболистом.

- Есть ли у вас в планах привезти в "Жальгирис" кого-то из игроков, с кем вы работали в чемпионате Беларуси?

- Не исключён такой вариант, потому что есть ребята, который сейчас ещё находятся без клубов в статусе свободного агента. Они хорошие футболисты, но так сложилось, что не могут себе найти пока новое место трудоустройства.

- Одним из лидеров команды по итогам прошлого сезона являлся Томислав Киш, который в данный момент отдан в аренду. Скажите, это было ваше решение, решение руководства клуба или самого игрока?

- Его отъезд уже был до моего появления в Вильнюсе, поэтому не могу ответить на этот вопрос. То, что у него была очень хорошая статистика, это на самом деле так. Практически все его голы я видел и знаком с ним немного по выступлениям за солигорский "Шахтёр". Футболист качественный, но это решение было принято до моего появления в клубе.

- На протяжении 3 лет "Жальгирису" не удаётся вернуть титул чемпиона. Ставят ли перед вами задачу осуществить эту цель, и как вы собираетесь это делать?

- Обязательно такая задача должна стоять. Я об этом с ребятами говорил на первой тренировке. История и традиции клуба не позволяют так долго находиться без золотых медалей. Поэтому все силы на поле, тренировках, в играх будем прикладывать, чтобы вернуть титул в Вильнюс.

- Какой вы видите и как представляете себе высшую футбольную лигу Литвы? Как вы её оцениваете сейчас в сравнении с Беларусью и другими соседними странами?

- Сравнивать наверно не корректно из моих уст, потому что ни одного официального матча я еще не провёл. Из того, что я видел, скажу одно - просто здесь никому не будет. Везде надо выкладываться на 100% и лёгких игр не ожидается. Поэтому что бы ни говорили про прибалтийский и, в частности, литовский футбол, просто здесь не будет.

- БАТЭ был постоянным участником разных этапов Лиги чемпионов. А сейчас вы являетесь тренером второй команды А-лиги. Как себя в этом качестве ощущаете и какие задачи ставите на Лигу Европы?

- Еврокубки (Лига Европы, Лига чемпионов) - это такие турниры, где не надо никому ничего объяснять. Туда все хотят попасть и играть, как можно больше пройти раундов. Поэтому будет день - будет пища. Многое будет зависеть от жеребьёвки, от нашего состояния, от любых мелочей. Потому что еврокубки отличаются от внутреннего чемпионата, это ни для кого не секрет. Поэтому преждевременно об этом говорить. Естественно, хочется пройти, как можно дальше и посмотреть больше стадионов, поиграть с "большими" командами и с "большими" футболистами. Но пока об этом говорить рано.

- Какую команды вы бы мечтали потренировать за свою тренерскую карьеру?

- Не готов пока говорить (смеётся - ред.). Давайте добьёмся успеха в Вильнюсе вместе и потом в конце сезона за столом сядем, обсудим и примем решение по-моему будущему.

- Вопрос не на футбольную тему. В конце прошлого года вы были в гостях на одном из белорусских ютуб-каналов. Там у вас спросили, почему в футбольной среде мало говорят на неспортивные темы. На что вы ответили "наверно потому, что нас об этом мало спрашивают". Мы решили исправиться. Вы наверняка знаете об актуальной для Вильнюса проблеме Островецкой АЭС, которая находится буквально в 50 км от города. Сейчас вы большую часть времени будете проводить в Литве, тренируя "Жальгирис". В то же время, вы являетесь гражданином Беларуси, на территории которой и реализуется проект АЭС. В связи с этим не возникает у вас каких-то двойственных чувств и как вообще относитесь к скорому запуску электростанции?

- Уф, да, тоже такая тема обширная. Вроде бы и понимаешь, что это всё надо и в то же время есть, как и в любом вопросе, своё "но". Сейчас по приезду в Вильнюс и так чересчур много произошло со мной событий и эмоций, что вопрос про АЭС меня точно "накрыл" (смеется - ред.). Поэтому я вам ничего не скажу. Еще раз говорю, пока готов говорить только о футболе. Всего лишь третья неделя, как я здесь, поэтому хочется более или менее обосноваться в футбольном плане, а потом отвечу на любые другие вопросы.

- В футболе всегда важна система подготовки молодых игроков. Насколько я понимаю, в Литве эта система имеет какие-то изъяны. Как вы думаете, есть ли эти проблемы и, если есть, то какие? Что нужно исправить в этой системе?

- Очень большой и глобальный вопрос. Я думаю, что не только Литва имеет эти проблемы. Вроде много занимающихся, много мальчишек и девчонок, но на выходе, как правило, бывают проблемы с футболистами высокого класса. Это абсолютно вопрос не одного дня. Потому что много тренировок, много разных примеров берут с европейских школ и академий, и все равно что-то не получается. Очень много аспектов: экономические проблемы у родителей, проблемы с обеспечением, география, питание, экология и ещё какие-то. В Беларуси об этом тоже всегда говорят и всегда спрашивают. Но никто не может дать чёткий ответ, почему на выходе нет еще пяти "Глебов" (Александр Глеб, белорусский футболист - ред.) или ещё кого-то. Поэтому не могу сказать, честно.

- Сегодня родитель в Литве может пойти и отдать своего ребёнка на футбол? В какой степени это развито, именно такой подростковый любительский спорт?

- Про Литву не готов говорить, потому что очень мало здесь провёл времени. В Беларуси в принципе да, любой родитель может позволить, чтобы его ребёнок занимался. Это не так экономически тяжело будет для семьи. Есть разные нюансы и разные моменты, но я думаю, что каждый желающий может заниматься футболом.

- Может быть вопрос не совсем по адресу, но тем не менее я его задам. Планируются ли какие-то изменения в работе с болельщиками? Может быть есть какие-то идеи по привлечению большего числа новых людей на стадион?

- Как только что-нибудь буду знать, я вам отвечу. Пока не готов отвечать на этот вопрос. Не совсем в моей компетенции рассказывать об этом.

- Какую команду вы бы мечтали потренировать за свою тренерскую карьеру?

- Не готов пока говорить (смеется - ред.). Давайте добьемся успеха в Вильнюсе вместе и потом в конце сезона за столом сядем, обсудим и примем решение по-моему будущему.

- Я неспроста спросил о болельщиках, поскольку сам им являюсь. За несколько дней до интервью с вами я написал у себя в фэйсбуке небольшое обращение к фанатам, где предложил им сформулировать вопросы, которые бы они хотели адресовать вам. Так получилось, что у всех, кто откликнулся, был только один вопрос. А именно, когда уже закончится эта ситуация с постоянным вторым местом? Я понимаю, что с вас пока спроса не может быть никакого, но тем не менее, попросил бы вас сказать что-нибудь позитивное и ободряющее для фанатов "Жальгириса".

- Я ещё раз повторю, что мы приложим все силы в этом году, чтобы такой вопрос отпал сам по себе, и мы вернули титул в Вильнюс.

- Спасибо. Удачи на новом месте!