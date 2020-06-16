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Снова обновлен список стран, гражданам которых разрешено приезжать в Литву, он вступит в силу с 17 июня. В Литву все еще не смогут приезжать жители Швеции, Португалии и Великобритании из-за высокого уровня заболевания коронавирусом на территории этих стран. Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на граждан стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и ЕС.
Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран
© DELFI / Josvydas Elinskas

С понедельника было установлено, что 14-дневную изоляцию придется пройти людям, приехавшим в Литву из Бельгии. Если они приехали в Литву до 16 июня включительно, их ждет изоляция. С 17 июня требование изоляции для приехавших из Бельгии отменяется.

Жители Литвы, как и прежде, могут приезжать на родину из любой страны.

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С 17 июня приезжающие в Литву из 45 стран, в которых фиксируется массовое распространение COVID-19 (в течение 48 часов должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), можно заполнить анкету на сайте https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form. Они не должны изолироваться в обязательном порядке, но такое решение рекомендуется.

В обязательном порядке должны изолироваться люди с симптомами ОРВИ - кашлем, температурой, чиханием и т.д.

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