Новый список Минздрава: в Литву по-прежнему не могут приезжать граждане трех стран

С понедельника было установлено, что 14-дневную изоляцию придется пройти людям, приехавшим в Литву из Бельгии. Если они приехали в Литву до 16 июня включительно, их ждет изоляция. С 17 июня требование изоляции для приехавших из Бельгии отменяется.
Жители Литвы, как и прежде, могут приезжать на родину из любой страны.
С 17 июня приезжающие в Литву из 45 стран, в которых фиксируется массовое распространение COVID-19 (в течение 48 часов должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ), можно заполнить анкету на сайте https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form. Они не должны изолироваться в обязательном порядке, но такое решение рекомендуется.
В обязательном порядке должны изолироваться люди с симптомами ОРВИ - кашлем, температурой, чиханием и т.д.
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