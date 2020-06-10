Новый случай в Кретингском районе: женщина побывала в нескольких больницах, проверяли ее 6 раз

Мэр района Антанаса Калнщс сказал, что женщина находилась в Картянской больнице паллиативного ухода, где очаг коронавируса установили в апреле.
"Женщина была одной из 6 здоровых пациентов, в мае ее из-за ухудшения состояния перевезли в Клайпедскую университетскую больницу, а через неделю – в больницу паллиативного ухода в Салантай. 4 июня ее на обследование привезли в Клайпедскую больницу моряков, а через сутки – в Кретингскую больницу. Здесь ее проверили на коронавирус. Результат был отрицательный, поэтому женщину поместили в терапевтическое отделение", – сказал мэр.
Каждый раз при переводе из одной больницы в другую, женщину проверяли на коронавирус. 5 тестов были отрицательными, последний - положительный.
"Вечером ее увезли в Клайпедскую университетскую больницу. Вчера выясняли все контакты, решали вопрос изоляции и др. Вчера начата проверка врачей и персонала больницы в Кретинге. Профилактически проверят и работников и пациентов больницы в Салантай. Кстати, в обеих больницах работников и весь персонал профилактически проверяли на прошлой неделе. Все результаты были отрицательными", – сказал Калнюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция Литвы бьет в набат: некоторые люди находятся на грани срыва (5)
Полиция Литвы озабочена психологическим состоянием...
Ученые: в странах Балтии пандемию удалось обуздать, беспокоят соседние страны (25)
В Балтийских странах пандемия COVID-19 уже некоторое...
Правительство Литвы обсудит новый план: изменится порядок тестирования, работы учреждений (2)
Правительство Литвы обсудит новый план управления...
Правительство Литвы примет решение, отменить карантин или оставить в силе (17)
Правительство Литвы в среду примет решение, отменить...
На объездной дороге в Вильнюсе водители могут попасть в неприятную ситуацию (6)
Даже опытному водителю в чужом городе непросто...