"Могу подтвердить, что располагаем такой информацией. Это человек, вернувшийся из командировки в Голландии", – сказала BNS в субботу поздно вечером пресс-секретарь министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте.
В ночь на воскресенье правительство сообщило, что мужчина изолирован и находится на лечении в Панявежской Республиканской больнице, а из Голландии он вернулся 13 марта, у него начался жар, и он обратился к медикам.
"В данный момент он изолирован в больнице. Состояние пациента хорошее. Контактные лица известны, они также изолированы. Чтобы всех успокоить заявляем, что это члены семьи, они находятся в самоизоляции. Других контактов нет", – говорится в сообщении правительства.
С тем, чтобы остановить распространение вируса, правительство с понедельника вводит в стране карантин, во время которого в Литву будет запрещен въезд иностранцам, а из Литвы запрещено выезжать гражданам Литвы, за редким исключением.
На время карантина закрываются кафе, магазины товаров не первой необходимости, в храмах не будут проходить службы. Ранее правительство остановило обучение в школах, университетах, работу детских садов.
В мире новый коронавирус выявлен более чем у 155 тыс. человек, 5,8 тыс. скончались, 72,5 тыс. выздоровели.
TOP новостей
Новый случай коронавируса выявлен у жителя Паневежиса, вернувшегося из Нидерландов (82)
Девятый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Литве у...
Польша не выпускает литовцев: обещанной устной договоренности нет, мы не можем вернуться (13)
После заявления премьер-министра Саулюса Сквернялиса...
Президент Литвы: карантин – болезненный, но необходимый шаг для защиты людей (14)
Вводимый с понедельника карантин в Литве – это...
В аэропортах Литвы вводится проверка всех прибывающих пассажиров
Из-за угрозы коронавируса в аэропортах Литвы с субботы...
С понедельника в Литве вводится карантин: закрываются магазины, границы для иностранцев (179)
В субботу правительство Литвы решило, что с...