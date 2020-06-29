Новый случай коронавируса был привезен из США

Об этом 29 июня информировала директор Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.
"Этот человек прилетел в Литву 20 июня через Амстердам. Первые симптомы появились 24 июня. Во время полета он был незаразен. (...) Человек представляет опасность за 3 дня до появления симптомов", – сказала она.
По словам Лингене, в Литве этот человек побывал в барах Špunka, Peronas, Bukowski, в ресторане Grey, в магазине Rimi на ул. Диджёи.
"Контакты - друзья, с которыми он встречался. С местами, где он побывал связались, собирают информацию о контактах, персонал баров, у которого был контакт, был изолирован", – сказала представитель НЦОЗ.
С 1 июня в Литве зарегистрированы 26 привозных случаев.
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