Литовские правящие снова меняют план выплат детских пособий на следующий год.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Лидер аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил журналистам в Сейме, что в коалиционном совете решено, что с 1 января детские пособия составят 60 евро, для многодетных семей – 100 евро.

"И так будет весь год", – сказал Р. Карбаускис.

Правительство предлагает, чтобы с января выплата на одного ребенка оставалась 50 евро, как сейчас, но с июля повысить ее до 70 евро, а для многодетных семей увеличить с января выплату с нынешних 70 евро до 90 евро.

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Р. Карбаускис на прошлой неделе говорил, что с января детское пособие составит 60 евро и 100 евро (для многодетных семей и нуждающихся семей), а с июля – 70 евро и 100 евро.

Раньше во время переговоров о формировании правящей коалиции партнеры договорились, что с января 2020 года универсальное детское пособие будет составлять 70 евро, а для многодетных семей – 100 евро.

Лидер "аграриев" сказал, что окончательное решение о пособиях на детей должно быть принято на следующей неделе.

На вопрос о финансовых источниках выплаты детских пособий Р. Карбаускис ответил только то, что это обсуждалось с Министерством финансов.

"Это не исказит профицитного баланса в бюджете, он останется 0,2%" – подчеркнул политик.

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