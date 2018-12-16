Одна из самых долгих традиций в Литве, "Рождественский забег Eurovaistinė" в этом году собрал рекордное количество участников. Бежать во время организованного в сорок третий раз праздника загеристрировались 3500 Дедов Морозов, Снегурочек, гномов и других персонажей во впечатляюих костюмах. Они в воскресенье преодолели 3-, 6- и 12-километровые дистанции. Дети участвовали в "Забеге гномов" на 200 м.
© DELFI / Tomas Vinickas

"В этом году мы достигли рекордного количества участников, приятно, что заинтересованность зимним беговым мероприятием всё растёт. Первые участники уже стартовали на трассе 12 км и уже через час собравшиеся на праздник жители города смогут поздравить первых победителей", – сказал давший старт на 12-километровой дистанции директор соревнований Дарюс Валавичюс.

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На старт традиционной и самой популярной в этом году 12-километровой дистанции встали 1140 участников, которые должны были преодолеть два круга, проходящиех по самым красивым улицам города. 12 километров символизируют 12 месяцев. Примерно такое же количество участников в этом году выбрало дистанцию в два раза короче.

Всех достигших финиша участников организаторы пригласили угоститься тёплым чаем, а добровольцы повесили на шею медаль в виде стилизованной снежинки.

В городке мероприятия как участников, так и собравшихся поддержать бегунов ожидало несколько сюрпризов. Показать разноцветные костюмы на сцене пригласили участвовавшие в забеге организации и школьные классы. Eurovaistinė предложило вместе с близкими, членами семьи или друзьями по забегу отдохнуть на ледяном диване, общество рассеянного склероза "Фениксы" подробно рассказывали об акции "Бегу за", фотографироваться можно было как на сцене, так и у лозунгов "Все мы Люди" и "Зимой холодно, бежать тепло".

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