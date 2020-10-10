Сейчас коронавирусом в Литве больны 3087 человек, 2751 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам умерли 22 зараженных.

В изоляции находятся 35 719 человек. С 1 июня в Литве зафиксировано 312 привозных случаев.