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За минувшие сутки в Литве установлено 205 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5963, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

Сейчас коронавирусом в Литве больны 3087 человек, 2751 человека выздоровели.

От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам умерли 22 зараженных.

В изоляции находятся 35 719 человек. С 1 июня в Литве зафиксировано 312 привозных случаев.

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