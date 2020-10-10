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За минувшие сутки в Литве установлено 205 новых случая коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 5963, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Сейчас коронавирусом в Литве больны 3087 человек, 2751 человека выздоровели.
От COVID-19 в стране скончались 103 человека, по другим причинам умерли 22 зараженных.
В изоляции находятся 35 719 человек. С 1 июня в Литве зафиксировано 312 привозных случаев.
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