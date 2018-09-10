Опрос, проведенный компанией Spinter tyrimai по заказу DELFI 24-31 августа, показал, что с точки зрения статистики за лето изменилась лишь оценка Ландсбергиса.

В июне 10,4% хотели видеть его на посту премьер-министра Литвы, в августе таких желающих было всего 7,4%. Опрос начался через несколько дней после того, как Ширинскене пожаловалась на Ландсбергиса стражам этики в связи с возможным конфликтом интересов. Причина конфликта могла быть в том, что политик участвовал в голосовании по введению нового порядка оплаты труда учителей, несмотря на то, что его супруге принадлежит сеть частных детских садов и школ.

Перед этим Ширинскене подала жалобу и в связи с приобретенными Ландсбергисом акциями.

Директор Spinter tyrimai Игнас Зокас считает, что именно разговоры, связанные с сетью частных детских садов и школ Ландсбергене послужили причиной падения рейтинга Ландсбергиса.

"Наверное, такой богатый премьер нравится не всем", – предположил Зокас.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис не склонен придавать большое значение снижению этого рейтинга.

"Он касается конкретно поста премьер-министра. Я не думаю, что он сам об этом месте думает. Не надо это драматизировать, поскольку проблема позиции премьер-министра сложнее чем фамилия и эмоции, связанные с нею", – сказал Белинис.

Колебания рейтингов кандидатов незначительные

Летом оценка потенциальных кандидатов на пост премьер-министра менялась лишь незначительно, в пределах допустимой погрешности.

На первом месте остается нынешний премьер-министр Саулюс Сквернялис (в июне 15,2%, в августе – 17,3%), на втором - Ландсбергис (в июне 10,4%, в августе - 7,4%).

Социал-трудовик Альгирдас Буткявичюс в июне получил 6% голосов, в августе – 6,4%, а лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – соответственно – 6,9% и 5,2%.

Консерватора Андрюса Кубилюса на посту премьер-министра в июне хотели видеть 4%, а в августе – 5,2% респондентов, экономиста Гитанаса Науседу – соответственно – 5,4 и 5%.

Консерватора Ингриду Шимоните на этом посту в июне хотел видеть всего 1,7% участников опроса, а в августе – 4,1%. Европарламентария Вилию Блинкявичюте на этот пост в июне прочили 4,8%, а в августе 3,1% респондентов, а лидера Партии труда Виктора Успасских – 4,9% и 2,9%.

Европарламентария Антанаса Гуогу удачным премьер-министром в июне считали 2,3%, а в августе – 2,7% респондентов.

В рейтингах политических партий также нет перемен, которые превысили бы допустимую погрешность. Глава Spinter tyrimai констатировал, что они жили в летнем ритме. Единственное, что попалось на глаза социологу - правящим соцдемам Гинтаутаса Палуцкаса не удается оторваться от социал-трудовиков Гедиминаса Киркиласа.

Белинис также заметил, что более реальную картину можно будет увидеть в конце сентября, поскольку летом людей политика не интересует.

Политолог не согласен с позицией президента Литвы Дали Грибаускайте, будто конфликт между "крестьянами" и консерваторами во вред рейтингам обеих партий.

"В плане пиара конфликт выгоден обеим сторонам, поскольку тогда только о них и говорят, о других партиях не думают. Хотя в плане выборов - это пустое дело, поскольку консерваторы и "крестьяне" ориентированы на разных избирателей. У них нет общих избирателей", – сказал Белинис.

По его словам, "крестьян больше волнует позиция социал-демократов, "Порядка и справедливости" и Партии труда.

"Рейтинги этих политических сил невысокие, поэтому они пока опасности не представляют", – констатировал Белинис.

По его словам, консерваторов может волновать разве что рейтинг либералов. Но пока он слишком низкий для беспокойства.

Рейтинги партий – летние

На первом месте остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы - июнь и август 17,1%.

На втором месте Литовский союз крестьян и зеленых - в июне 15,4, в августе – 15,8%, далее следует "Порядок и справедливость" – соответственно 8,2 и 8%, а социал-демократов – 7,8 и 5,8%.

Рейтинг Партии труда - в июне 6,7, в августе – 4,9%, социал-трудовиков – по 4,5%, Литовской партии центра –2,9 и 4,5%.

Движение либералов в июне поддерживали 4,6%, а в августе - 3,8%, а Избирательную акцию поляков Литвы – 4 и 3,7%.

Еще 4,6% в июне, а 4,2% - в августе не знали за кого голосовать. 14,2% в июне и 10,9% в августе вообще не намеревались голосовать.

Не знали, как ответить на вопросы в июне 10, а в августе 16,8% участников опроса.

Оценка работы правительства изменилась незначительно

Летом оценка работы правительства изменилась незначительно. Положительно или скорее положительно в июне ее оценили 27,7%, а в августе – 29% респондентов.

Отрицательно или скорее отрицательно работу правительства в июне оценили 64,9, а в августе – 63,4% респондентов. Не знали, как ответить на вопрос в июне 7,4, а в августе 7,6% респондентов.

Опрос был проведен 24-31 августа по заказу портала DELFI. В исследовании участвовали жители Литвы 18-75 лет, всего - 1007 человек.