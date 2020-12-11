Результаты нового опроса, проведенного по заказу ELTA, 6-30 ноября компанией Baltijos tyrimai, показали, что у Шимоните появилось много новых поклонников.

Reitingai

По сравнению с данными за октябрь, в ноябре ее рейтинг увеличился на 11%. Сейчас Шимоните положительно оценивают 48% респондентов, а 45% – отрицательно. За месяц ее рейтинг вырос значительно - она поднялась с 18 на 6 место.

Между тем рейтинг главы уходящего правительства Саулюса Сквернялиса по-прежнему снижается - положительно его оценили 44% респондентов, а 49% - отрицательно.

За месяц значительно вырос рейтинг Чмилите-Нильсен - на 10%. Положительно ее оценили 52% респондентов, а 31% - отрицательно. Она занимает в рейтинге 4 место.

За месяц вырос и рейтинг лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса. Положительно его оценивают 33%, а отрицательно - 60% респондентов.

Значительно высокую оценку получил уходящий министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Положительно его оценивают 48%, а отрицательно - 39% респондентов (однако за месяц его рейтинг упал на 5%).

На 3% за месяц увеличился рейтинг экс-президента Валдаса Адамкуса (положительно его оценивают 83%, а отрицательно 10% респондентов).

За месяц на три процента вырос рейтинг уходящего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги (положительно его оценивают 30%, отрицательно 64% участников опроса).

Хуже Вериги респонденты оценили только профессора Витаутаса Ландсбергиса (27% положительно и 64% отрицательно) и европарламентария Вальдемара Томашевского (соответственно 12% и 72%).

Рейтинг лидера соцдемов Гинтаутаса Палуцкас за месяц упал на 9% (положительно его оценили 33%, а отрицательно 50% респондентов).