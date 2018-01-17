Правящий Литовский союз крестьян и зеленых ("крестьяне") по популярности незначительно опередил оппозиционных консерваторов и вновь оказался на вершине рейтингов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией рыночных исследований RAIT по заказу агентства BNS.
Saulius Skvernelis, Aurelijus Veryga, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

В декабре за "крестьян" собирались голосовать 19% опрошенных - на три процентных пункта больше, чем месяц назад, а за Союз Отечества- Христианских демократов Литвы (консерваторов) - 18% респондентов, их рейтинг снизился на один пункт.

Избиратели "крестьян" в основном проживают в сельских местностях, консерваторы более популярны в больших городах, свидетельствуют результаты опроса.

На третьем месте закрепились социал-демократы со стабильной поддержкой в 10%.

Пятипроцентный барьер также преодолели бы Движение либералов (6%), Литовская партия центра (6%) и партия "Порядок и справедливость" (5%). Их рейтинги не претерпели значительных изменений.

12-21 декабря были опрошены 1006 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.

На момент опроса в публичном пространстве в основном обсуждался бюджет 2018 года и претензии депутатов к руководству Литовского нацрадио и телевидения, ЛРТ (Lietuvos radijas ir televizija). Накануне самого опроса состоялся съезд Движения либералов, на котором с перевесом в один голос был избран председателем Эугениюс Гeнтвилас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (8)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (2)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (19)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Добровольческие силы литовской армии отмечают 27-летие (11)

В среду исполняется 27 лет со дня основания...

TOP новостей

Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (19)

С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...

Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (130)

После того как сильно упали цены на молочное сырье,...

Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

У чековой лотереи, которую организует Государственная...

За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (8)

С момента восстановления независимости Литвы до 2016...

Годовая инфляция в Литве максимальная в ЕС (2)

Согласованная годовая инфляция в Литве в декабре все...