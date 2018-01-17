В декабре за "крестьян" собирались голосовать 19% опрошенных - на три процентных пункта больше, чем месяц назад, а за Союз Отечества- Христианских демократов Литвы (консерваторов) - 18% респондентов, их рейтинг снизился на один пункт.
Избиратели "крестьян" в основном проживают в сельских местностях, консерваторы более популярны в больших городах, свидетельствуют результаты опроса.
На третьем месте закрепились социал-демократы со стабильной поддержкой в 10%.
Пятипроцентный барьер также преодолели бы Движение либералов (6%), Литовская партия центра (6%) и партия "Порядок и справедливость" (5%). Их рейтинги не претерпели значительных изменений.
12-21 декабря были опрошены 1006 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов опроса составляет 3,1%.
На момент опроса в публичном пространстве в основном обсуждался бюджет 2018 года и претензии депутатов к руководству Литовского нацрадио и телевидения, ЛРТ (Lietuvos radijas ir televizija). Накануне самого опроса состоялся съезд Движения либералов, на котором с перевесом в один голос был избран председателем Эугениюс Гeнтвилас.
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