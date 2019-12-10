По данным компании Spinter tyrimai, опрос, проведенный 19–29 ноября по заказу портала DELFI, не зафиксировал изменений рейтинга, которые превысили вы допустимую погрешность в 3,1%. Небольшие перемены обусловили тот факт, что соцдемы формально поднялись на 2, а "крестьяне" опустились на 3 место.

Разница между этими партиями составляет 0,5%, это меньше допустимой погрешности, поэтому правильнее было бы считать, что соцдемы, если и не обошли, то уже точно нагнали "крестьян".

Лидер рейтинга - консерваторы (19,1%, в октябре 18%).

За соцдемов в октябре планировали голосовать 6,9%, а в ноябре – 8%, за "крестьян" – соответственно 10,2% и 7,5%.

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Кястутис Гирнюс сказал DELFI, что новый рейтинг свидетельствует – ноябрь был хорошим для правых партий.

"Меня удивляет, что "крестьяне" еще набирают 7,5%, практически весь этот год для них был годом фиаско. Все началось с забастовки учителей, потом поражение на выборах, а сейчас еще этот бюджет, когда источники доходов меняются каждый день. Образ партии сложился как некомпетентной. Кроме того, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис со своей вендеттой против Виктораса Пранцкетиса объясняет, почему люди недовольны этой партией", – сказал DELFI Гирнюс.

"Я думаю, что если ничего не изменится, то "крестьяне" должны быть счастливы, получив на выборах 6–7% голосов", – сказал политолог.

Он заметил, что пока консерваторы набирают столько, сколько три левые партии.

"Пока это впечатляет, кажется, консерваторы выросли до своего естественного размера, у них 19%, а у трех левых партий вместе - 23%. А если к консерваторам прибавить Движение либералов, то, кажется, у правых есть хорошие шансы на выборах", - сказал Гирнюс, заметив, что пока делать прогноз относительно парламентских выборов рано.

Респонденты хотели бы видеть премьером Шимоните

В списке желаемых кандидатов в премьеры Литвы лидирует член фракции СО-ХДЛ Ингрида Шимоните. В октябре за нее голосовали 14,6%, а в ноябре 15,6% респондентов.

На втором месте – нынешний премьер-министр Саулюс Сквернялис (в октябре 10,9%, в ноябре – 8,9%).

На третьем месте – председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис (соответственно 6,8 и 7,8% респондентов).

"Надо заметить, что все возможные кандидаты консерваторов поднялись в рейтинге: и Шимоните, и Ландсбергис, который никогда не будет премьером, и даже Андрюс Кубилюс. В ноябре результаты были благоприятными консерваторам, сколько это продлится, неизвестно", – сказал DELFI Гирнюс.