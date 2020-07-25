"Популярность обеих партий выросла, однако разница невелика. И в прошлом месяце, когда лидировали консерваторы, отрыв был небольшим, и сейчас, когда в лидерах "крестьяне", он невелик. В пределах допустимой погрешности", – сказал глава центра Vilmorus Владас Гайдис.

В июле за Литовский союз крестьян и зеленых намеревались голосовать 17,6% участников опроса (в июне 13,4%).

За оппозиционный Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в июле планировали голосовать 17,2% респондентов (в июне 14,3%).

По словам Гайдиса, рейтинги партий могло улучшить лидерство Саулюса Сквернялиса и Ингриды Шимоните.

"Я думаю, после того как партии представили свои списки, кандидатов, выяснилось, что их возглавляют возможные будущие премьеры: один нынешний, другой - претендующий на эту роль. Я думаю, что это дает качественный скачок. Конкуренция между партиями стала конкуренцией лидеров списка", – пояснил социолог.

За социал-демократов намерены голосовать 7,1% участников опроса (в июне 9,1%), за Партию труда 6,2% (4,6%), за Движение либералов 4,7% (4,3), за "Свободу и справедливость" 3,7%.

По данным опроса, социал-"трудовиков" готовы поддержать 3,1% участников опроса, Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 2,2%, Партию центра Благополучная Литва – 1,6%, Партию свободы – 1,6%, Христианский союз – 0,6%.

10,5% сказали, что не пойдут на выборы, а 21,4% – не знал, за кого будет голосовать.

Опрос был проведен 10–18 июля по заказу издания Lietuvos rytas. В нем участвовал 1021 респондент старше 18 лет.