За "крестьян" намерены голосовать 14,9% жителей (в июле 15%), а за консерваторов 14,5% (было 16,7%).

"В первый раз за год "крестьяне" снова лидируют. Эта разница в пределах допустимой погрешности, но, как и в спорте, сотая доля секунды определяет золото, и тут разница небольшая, но лидируют "крестьяне", – сказал BNS директор Центра социологических опросов Vilmorus Владас Гайдис.

Другие партии серьезно отстают от лидеров: Партию труда намерены поддержать 6,4% участников опроса (6,1% в июле), "Порядок и справедливость" – 6,3% (6,8%).

Литовских социал-демократов и соцдемов-трудовиков – по 4,5%. Движение либералов готовы поддержать 3,4% (2,2% в июле) жителей.

"Рейтинг Движения либералов немного колеблется, на этот раз они проходят - 3,4% от всех жителей, но поскольку у некоторых нет своего мнения, то получается 5,7% от тех, кто намерен голосовать. Они на грани, около 5%, но рейтинг колеблется", – сказал Гайдис.

Опрос по заказу издания Lietuvos rytas центр Vilmorus провел 7–16 сентября. Погрешность опроса составляет 3,1%.