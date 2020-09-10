Новый проект вызвал беспокойство: Верига тихо проводит еще одну реформу?

Этот проект вызвал беспокойство у депутатов, которые 9 сентября обсудили его на внеочередном заседании Комитета по вопросам здравоохранения.

Заместитель председателя комитета, консерватор Раймунадас Мартинелис сказал, что этот проект назвали реформой больничной сети. Это вызвало немало сомнений по вопросу, что же ждет систему здравоохранения, какой будет структура больниц, их юридический статус.

"Это породило вопросы в самих ведомствах и в муниципалитетах, их учредителях. Хочется больше узнать, в будущем Минздраву, наверное, надо больше говорить об этом, поскольку реформа сети учреждений здравоохранения - это чувствительный вопрос, таким образом проводить реформы нельзя, да и не совсем прилично", – сказал Мартинелис.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига призвал членов комитета не искать теории заговора, поскольку это не реформа, а всего лишь пилотный проект, который мог бы лечь в ее основу.

"Все это началось не сейчас, а несколько лет тому назад, когда парламент определился и принял целый пакет законов, связанных с реформой учреждений. В то время Литва вступала в Организацию экономического сотрудничества и развития. Я ездил на заседания, представлял планы правительства. Для этого встречались с представителями ЕК, просили о помощи экспертов, парламент это все сначала одобрил. К сожалению, было наложено вето, а потом начался хаос среди людей, которым вообще, видимо, не нравится слово реформа.

Когда началась паника, парламент решил никакие перемены не вводить, но мы решили не отказываться от помощи ЕК, и трансформировать проект в менторскую программу, при сотрудничестве с крупными медучреждениями, муниципалитетами и искать выход и решения там, где все может строиться на добровольных инициативах.

Нечестно заявлять, что где-то проводят тайную реформу. Вы знаете, что статусы и учредителей ведомств регламентируют законы, и в ходе проекта ничего изменить нельзя. Это менторский проект, чтобы посадить за один стол тех, у кого есть инициативы. Никаких скрытых намерений нет", – заверил Верига.

Пилотный проект начался в декабре 2019 г и будет длиться до марта 2021 года. Его проводит компания EY. Проект охватывает 5 больших регионов – Вильнюсский, Каунасский, Клайпедский, Шяуляйский и Паневежский. Все учреждения участвуют в проекте добровольно – об этом на заседании комитета говорилось не раз. Правда, из-за коронавируса 4 месяца проект не осуществлялся.

Представитель компании EY Линас Дичпетрис сказал, что главная цел проекта - на практике испробовать модель сотрудничества между учреждениями здравоохранения, которая внедрялась и из-за COVID-19.

По словам Дичпетриса, пандемия очень помогла проекту, поскольку пилотную модель удалось реализовать не только в теории, но и на практике. Сама компания EY предоставляет больницам техническую помощь, а сотрудничают медучреждения.

Медучреждения должны испытать по две модели сотрудничества.

Проект охватывает несколько этапов: 23 сентября состоится виртуальная конференция, на которой в присутствии экспертов представят успешный опыт Швеции, Франции, Дании и др. стран. С октября по март будут следить за сотрудничеством на практике. В конце проекта будут подведены итоги и рекомендации по совершенствованию сети.

По словам Дичпетриса, пока осуществляют первый этап – планирование, в это время собирают координационный совет.

Ministras pabrėžė, visos įstaigos į pilotinį projektą įsitraukė savanoriškai – jokių įpareigojimų jame dalyvauti nėra. Už dalyvavimą jokia įstaiga tiesioginių išmokų negaus. Pinigai skirti tik projekto vykdytojui, šiuo atveju – EY, už moderavimą.

На вопрос депутата Антанаса Матуласа, как EY выиграла конкурс на координирование пилотного проекта, какие деньги за это получила и нет ли у нее каких-то соглашений с Минздравом в связи с тестами, вакцинами или закупками оборудования, Дичпетрис ответил, что никаких соглашений нет.

"Мы - консультанты. Стоимость договора около 250 000 евро. Договор заключен с EK, которая проводила конкурс и проект. У нас было 6 конкурентов", – пояснил представитель EY.

"Хочу еще раз повторить, это не реформа, это проект. В ходе проекта нельзя провести реформу: для этого нужны решения парламента и т.д. Парламент еще не определился", – сказал Верига.

Однако директор Пакруоисской больницы Вигантас Сударис обратил внимание на то, что хотя проект и опирался на кластерные модели COVID-19, эта практика в основном встречалась в ковидных больницах.

"На деле из районных больниц взяли специалистов, мы получили их на столько, сколько они могли работать из-за циклов. Реаниматологи, хирурги были перераспределены и районные больницы ничего не могли делать, все было сосредоточено в одной больнице, наша деятельность была парализована. Районы ничего хорошего на практике не получили", – сказал врач.

Дичпетрис сказал, что если одной из целей моделей сотрудничества будет обмен специалистами, то будут говорить, в какой сфере это будут делать.

Несмотря на сомнения высказанные некоторыми врачами и депутатами глава Литовского союза врачей Живиле Гудлявичене порадовалась, что этот проект проводят на добровольных началах.

"Я очень надеюсь, что в ходе проекта и дискуссий, установятся как потоки специалистов, так и потоки услуг. Эта пилотная модель даст настоящие выводы и подсчеты для осуществления реальной реформы. Это не будет спущено сверху, это будет пилотная модель, осуществленная на добровольных началах", – сказала Гудлявичене.

Главврач Клайпедской республиканской больницы Дарюс Стяпонкус считает, что в проекте есть над чем поработать.

"Все это добро мы должны обсудить и договориться: в процессе должны участвовать как учредители, так и депутаты, политики, поскольку несмотря на внешнюю невинность, этот проект может заложить вехи для проведения реформы. Поскольку это европейский проект, его выводы будут довольно вескими. Мы призываем серьезно к этому отнестись, эта дискуссия будет серьезной. А в том, что проект оценили негативно, есть коммуникационные проблемы: мало объясняли, мало общались – эти ошибки надо править как можно скорее. Иначе провалится хороший проект и идея", – сказал Стяпонкус.