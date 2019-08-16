Виленско-Литовская епархия презентовала новый миссионерский проект — параллельную трансляцию богослужебных текстов на монитор, установленный на хорах Константино-Михайловского храма г. Вильнюса.
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Тексты во время воскресных и праздничных богослужений в режиме реального времени будут транслироваться одновременно на русском и церковнославянском языках. На каком языке молиться, прихожане будут решать самостоятельно.

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В Константино-Михайловском храме г. Вильнюса по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия стартовал новый постоянный миссионерский проект: параллельная трансляция богослужебных текстов на экран. Пока что это только тексты Божественной литургии, которые будут транслироваться в воскресные и праздничные дни. В ближайшем будущем планируется расширить проект до регулярной трансляции также и текстов всенощного бдения.

Принять участие в молитве с текстовым сопровождением может каждый желающий. Экран, на который транслируются богослужебные тексты, находится на центральных хорах Романовского храма. Как на него попасть — могут подсказать сотрудники приходской консультативной службы, а также баннер и направляющие стрелки.

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