Новый приказ Вериги об уходе переполошил врачей: есть люди, которым некуда идти

До коронавируса в Литве пациенты находились в паллиативных отделениях бесплатно 120 дней в году. Потом они могли остаться в больнице, заплатив за услуги.

В соответствии с новым порядком, принятым в начале апреля министром здравоохранения Литвы Аурелиюсом Веригой, во время карантина больницы не могут продолжать предоставление платных услуг - только бесплатные в течение 120 дней в году.

Это значит, что все пациенты всех таких больниц по окончании бесплатного срока пребывания в больнице, должны сами найти, кто о них позаботится. Такое решение было принято, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом пациентов таких больниц.

Правда, в законе есть несколько исключений. Продлить договор можно в двух случаях: если пациент находится в "вегетативном состоянии" или если он находится в очень плохом состоянии.

Однако врачи рады хотя бы тому, что не обязательно высылать домой тяжелых больных, но это исключение все проблемы не решает. Новое распоряжение Минздрава выбило врачей из колеи: уже со следующей недели их ждет серьезная проблема.

По словам главы Паневежской больницы, предоставляющей услуги паллиативного ухода, Виолеты Григене, у большей части пациентов, которых придется выписать, нет никаких близких, а дома престарелых заполнены до отказа, свободных мест там нет.

"Многие дети уехали за границу или в большие города, супруги либо скончались, либо в таком состоянии, что сами нуждаются в уходе. Ведь вы понимаете, что в такие места людей отдают, когда нет иного выхода. Куда их вернуть? В пустую квартиру? Кто их там будет смотреть?", – сказала Григене.

По ее словам, такие проблемы ожидаются по всей Литвы, поэтому врачи с ужасом ждут следующей недели, когда у многих завершится срок действия договора.

"Большая часть тех, кто лежит с 29 апреля 2019 года будет выписана. А у тех, кто получал платные услуги, срок договора истечет 1 мая. Следующая неделя будет критической, мы надеемся на понимание Минздрава и правительства", – сказала Григене, заметив, что перебрасывать такое бремя на муниципалитеты не стоит, ведь с началом карантина они и без того присматривают за одинокими пенсионерами.

"Мы просим министерство проявить понимание, а со своей стороны постараемся обеспечить безопасность всеми возможными способами", – сказала врач.

На пресс-конференции 20 апреля Аурелиюс Верига сказал, что ситуация ему известна, но следует понять, что и решения Минздрава ограничены.

"Часть таких услуг регламентируют законы, мы не можем единолично изменить законы. Надеемся, что и муниципалитеты и близкие подойдут к решению этой ситуации гибко и будут искать разные возможности. Начиная с того, что иного решения нет, когда оплачиваешь какой-то период. Наконец, муниципалитеты обязаны заботиться о своих жителях, есть услуги ухода на дому, есть иные услуги. Одним словом, в данной ситуации они должны мобилизоваться и искать решения, как позаботиться о жителях, чтобы они не остались без услуг", – сказал министр.