"Есть два явных лидера – Науседа (23%) и Шимоните (20%). Разница между ними небольшая и она еще больше сократилась", – сказал Гайдис.
В прошлом месяце рейтинг Шимоните был 20%, а Науседы – 25%.
Поскольку окончательного списка кандидатов в президенты Литвы пока не существует, Гайдис сказал, что во время опроса респондентов просто просят назвать фамилию человека, которого они хотели бы видеть на посту президента (не дают выбирать из списка фамилий). В тройке пока остается и премьер-министр Саулюс Сквернялис, хотя упоминать его стали реже.
"Один момент – он пока не объявил об участии в выборах (а пора бы). [...] Второй – его рейтинг снижается из-за других проблем. Его баланс отрицательный, а у будущего президента должна быть поддержка большего числа жителей. Он не может представлять только часть жителей", – сказал социолог.
Рейтинги Арвидаса Юозайтиса, Наглиса Путейкиса и Аушры Малдейкене несколько улучшились, но они остаются намного более низкими, чем рейтинги Науседы и Шимоните.
"Год назад казалось, что желающих будет больше и будет борьба, но сейчас кандидатов не очень много. Правда, время еще есть", – сказал глава Vilmorus.
Опрос был проведен по заказу издания Lietuvos rytas.
Из-за забастовки учителей снизились рейтинги Сквернялиса – за месяц на 9%.
В декабре положительную оценку ему дали 36,8% респондентов (отрицательную – 40%). В ноябре его поддерживали 45,4% участников опроса, а отрицательно 32,3%.
"Рейтинг Сквернялиса снижается уже в течение 5 месяцев. Но впервые его отрицательно оценивает больше людей, чем положительно. Он попал в число отрицательных персонажей" - сказал BNS Гайдис.
Опрос был проведен 1-9 декабря, в нем участвовали 1025 респондентов.
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