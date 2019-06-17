17 июня стало известно, что расследование продолжается, предъявлены следующие обвинения: незаконное хранение психотропных или наркотических веществ с целью их распространения, оказание влияния на свидетеля, нанесение физической боли и изнасилование.
Адвокат Пиникаса Юлия Монако-Галмине сказала DELFI, что изменились обвинения в адрес ее подзащитного - его подозревают хранении и распространении наркотиков, влиянии на свидетеля и нанесении физической боли и изнасиловании (нет обвинений в доведении до самоубийства).
"Насколько мне удалось ознакомиться с материалами, отклонена просьба о возбуждении дела о возможном убийстве и торговле людьми", – сказала адвокат, заметив, что будет добиваться полного оправдания своего подзащитного.
Адвокат семьи погибшей Гинтарас Черняускас сказал, что их такой вердикт не устраивает, поэтому решение прокуратуры будет обжаловано.
Прокуратура подтвердила, что Милтянису предъявлены обвинения в изнасиловании, его ДНК обнаружили в теле погибшей девушки.
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