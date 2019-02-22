22 февраля из-под ареста отпустили трех судей и одного адвоката, подозреваемых в деле о коррупции в литовских судах, эту информацию подтвердила прокуратура Литвы.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Из-под стражи был освобожден судья Вильнюсского окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасской палаты Административного регионального суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского участкового суда Робертас Райнис и адвокат Ромуальдас Миклюшас.

"У них забрали документы, назначили письменную подписку о невыезде", – сказала BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

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Суд накануне разрешил взять под стражу 18 подозреваемых по этому делу, из них 5 судей.

Всего в деле о коррупции 26 подозреваемых – 8 судей, 5 адвокатов, остальные - связанные с делом люди. Подозревают, что за благоприятные решения судьям обещали и платили взятки, их размеры колеблются от 1000 до 100 000 евро.

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