В этом опросе изменение, превышающие 3,1% погрешность наблюдается только в оценке правительства. Количество людей, которые оценивают деятельность правительства, скорее, положительно, по сравнению с апрелем, уменьшилось с 42,8% до 36,7%.

Соответственно за этот период выросло количество людей, отрицательно или скорее отрицательно оценивающих деятельность правительства - с 49,3% до 55,6%. На вопрос не ответили в апреле 7,9%, в июне – 7,7% респондентов.

"Это своеобразная пауза, связанная с завершением карантина, ожиданием того, что будет после карантина. Внимание жителей с деятельности правительства переключилось на другое. Поэтому рост рейтинга стабилизировался, хотя пока видно, что рейтинг у правительства и премьер-министра Саулюса Сквернялиса довольно высокий", – сказал профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис.

Рейтинг самого премьера остается стабильным. На первом месте рейтинга самого подходящего кандидата идет Ингрида Шимоните - 18% (18,5 в апреле), а на втором - Сквернялис (соответственно 16,8% и 16,7%).

Третий в рейтинге - экс-министр транспорта Рокас Масюлис (в апреле 4,2%, в июне – 4,1%). Далее идет социал-демократ Вилия Блинкявичюте (4,5% и 3,4%). На пятом месте лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис (3,6% и 3,2%). На шестом мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (соответственно 2,3% и 2,4%), далее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс – соответственно 1,4% и 2%.

Восьмой в рейтинге потенциальных премьеров Витянис-Повилас Андрюкайтис - 2,2% и 1,9%, далее идут председатель Партии труда Викторас Успасских – 2,6% и 1,8% и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – соответственно 2,2% и 1,7%.

В рейтинге партий наблюдается стагнация. Больше не растет рейтинг "крестьян". В апреле партию положительно оценивали 12,7%, а в июне – 12,9% респондентов. Но не увеличивается и рейтинг консерваторов - в апреле он был 17,4%, а в июне - 16,4%.

По данным опроса компании Vilmorus, результаты которого напечатаны на портале lrytas.lt - после карантина разница в рейтинге "крестьян" и консерваторов минимальна. Опрос был проведен 5-13 июня. Его данные показали, что рейтинг консерваторов составляет 14,3%, а "крестьян" – 13,4%.

В рейтинге обеих компаний, результаты показывают, что на третьем месте идут социал-демократы - 9% в апреле и 8,8% в июне. На четвертом месте - Партия труда (соответственно 4,2% и 5,2), на пятом Движение либералов – 5,6% и 5%. Увеличилась популярность Партии свободы - соответственно 2,8% и 4%.

Популярность Избирательной акции поляков Литвы в апреле была 3,9%, в июне 3,7%.

Рейтинг Партии свободы и справедливости в июне составил 3,2%.

Еще 6% намеревались голосовать за какую-либо иную партию, 16,7% – не собирались голосовать, а 18,1% пока не определились, за кого им голосовать.