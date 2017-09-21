В редакцию обратился Робертас, который пытается помочь своей племяннице. Из-за изменившегося в 2016 г. порядка декларирования места жительства его 23-летняя племянница оказалась в незавидном положении, поскольку при мэрии больше декларировать место жительства нельзя, а без декларации – невозможно ни устроиться на работу, ни арендовать жилье, ни взять кредит.

Представитель Вильнюсской мэрии Виталиюс Мосинас сказал, что в словах мужчины много неправды, а девушку не могли лишить декларации. Однако он признал, что с начала 2018 г. декларация места жительства при мэрии не будет действовать, но это не мешает прописаться в арендуемой квартире.

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Робертас в редакцию DELFI обратился, поскольку потерял всякую надежду.

"Моя племянница была зарегистрирована при мэрии, но сейчас регистрация уже не действует, у нее не осталось прописки. Родители живут в социальной квартире, там зарегистрироваться не разрешает староство, по непонятной причине", – указал мужчина.

"Девушка пытается выбраться из этой ямы, жить своей жизнью, но вся эта бюрократия не дает ей этого сделать.

Она пыталась устроиться на приличную работу – не взяли, так как нет декларации места жительства, а на фабрики и заводы - берут, ждут с распростертыми объятьями, владельцы сдаваемого в аренду жилья не хотят разрешать декларировать место жительства, кроме того, где взять деньги на взнос за аренду, если нет работы. Биржа труда тоже гонит - нет декларации, чужие тоже не хотят декларировать у себя.

Могла бы взять кредит и купить квартирку, но и банк гонит без декларации места жительства, есть машина, а ее Regitra не регистрирует, поскольку у владельца нет прописки, надо искать человека, который зарегистрировал на себя, но кто захочет взять на себя ответственность", - писал Робертас.

Но Мосинас уверяет, что на деле не все так плохо, как расписал Робертас.

"В письме много неправды (...). Если девушка декларировала место жительства при мэрии до 2016 года, то никто не мог снять ее с учета. С 2016 г. при мэрии могут временно - на полгода, регистрироваться только бездомные, но те, кто декларировал до 2016 г. у учета еще не сняты", – сказал он.

Однако Мосинас признал, что с начала 2018 г. девушка останется без прописки. Однако он заметил, что это не мешает декларировать место жительства в арендуемой или социальной квартире.

"В письме сказано, что родители живут в социальной квартире, а староство не дает им прописать девушку, это неправда. Если родители арендуют жилье, значит, у них есть договор с мэрией – т.е. компанией Vilniaus miesto būstas.

Если девушка там живет, но в договоре об этом нет информации, родители должны обратиться в Vilniaus miesto būstas и попросить декларировать ее место жительства, будет дано разрешение", – сказал он, заметив, что люди могут декларировать место жительства и в арендуемом жилье и для этого согласие владельца не нужно - достаточно договора об аренде (в нем должен быть указан срок действия).

Мосинас сожалеет, что из-за невладения информацией складываются подобные обстоятельства и призвал обращаться за информацией к специалистам мэрии или на сайт мэрии.

Он заметил, что очень важно декларировать место жительства, поэтому всем, кто этого не сделал, надо решать этот вопрос.

"Немало услуг связано с декларацией места жительства. Например, социальные выплаты, детские сады, школы. Это также актуально, если хотите зарегистрировать на свое имя автомобиль, для голосования. Никто не знает, когда может понадобиться та или иная услуга", – сказал Мосинас.

По данным Вильнюсской мэрии, до 1 сентября этого года в Вильнюсе 15 306 были все еще прописаны при мэрии. В начале 2016 г. таких жителей было – 22 970.