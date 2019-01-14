Фонд социального страхования ("Содра") начинает выплату пенсионного пособия по новому порядку. С 2019 года некоторым получателям этой пенсии пенсию будут приносить не почтальоны, а работники ответственных за это компаний, сообщает lrt.lt.
© DELFI / Karolina Pansevič

Некоторые жители по-прежнему будут получать эти пенсии на дому по почте, то есть деньги будут приносить почтальоны (работники "Литовской почты"). Однако в двери большинства получателей этой пенсии с 2019 года постучат работники 5 компаний, которые выиграли конкурс на доставку пенсий.

Поэтому "Содра" напоминает, что не стоит пугаться, если пенсию принес незнакомый человек. Однако если у вас возникнут какие-то подозрения, то можно попросить его предъявить удостоверение.

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Пенсионные пособия разносят до 26 января. В тех случаях, когда жители получают выплаты в почтовом отделении, порядок не меняется.

С января для некоторых жителей изменился и порядок доставки пенсии по старости. В одних районах по-прежнему пенсии разносят почтальоны, а в других это будут делать работники новых компаний.

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