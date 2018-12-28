В соответствии с новым порядком, жители населенных пунктов, где проживает не меньше 2000 человек, могут администрировать эту сферу тремя способами: путем подключения к центральной канализации и водопроводу, путем использования биоканализаций или в прежнем порядке, однако жители должны декларировать свой уличный туалет и предъявлять документы, свидетельствующие о том, что из них регулярно вывозят содержимое.

Некоторые жители могут рассчитывать на компенсацию или помощь на подключение к центральной канализации.

"Компенсации смогут получить люди, которые захотят установить биоканализацию, поскольку в некоторых случаях прокладывать магистральные сети слишком дорого ради одного жителя или дома. Например 0,5 км или больше. В таких случаях дешевле компенсировать жителям установку биоканализации.

Что касается подключения, то бесплатно смогут подключиться некоторые люди: малоимущие, те, кто сегодня может претендовать на компенсацию за отопление и дрова, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и др.", – сказал DELFI Мажейка.

Новый порядок вступает в силу с 1 мая 2019 года, за его нарушение грозят предупреждения или штрафы.

"Надо обратить внимание на то, что люди, которые в установленное время не подключатся к водопроводу и центральной канализации, будут привлекаться за нарушение 332 ст. Кодекса об административной ответственности. Сначала их ждет предупреждение, а за повторное нарушение - штраф", – сказано в пояснении к закону.

Штраф составляет 70-100 евро, однако как он, так и предупреждение можно будет получить только с 2030 года.

"Это не насильственная мера, это просвещение, информирование через старост и соседей. Важно донести до людей такую информацию - хотите ли вы жить рядом с людьми, у которых на участке стоит уличный туалет. Это важно, ведь речь идет о густонаселенных территориях.

Люди должны понимать, как опасно, когда сливают воду с моющими средствами, стиральным порошком. Эти агрессивные веществ угрожают окружающей среде", – сказал Мажейка.

За то, что Литва не выполнила директиву ЕС об утилизации такого рода отходов, ей грозит штраф Европейского суда - речь идет о миллионах евро.

Мажейка сказал DELFI, что вопрос штрафа должен решиться в ближайшее время.

"Процедура начата, и это лишь вопрос времени, когда мы получим запрос, когда нам надо будет отчитаться за проделанную работу", – заметил он.

Депутат надеется, что принятая поправка к закону поможет избежать наказания.

20 декабря за принятие нового порядка проголосовали 73 депутата, против никто не голосовал, но 12 депутатов воздержались.