Новый пик: в Литве зафиксировано 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека

Это крупнейшее суточное количество новых случаев COVID-19 и количество смертей в Литве с начала пандемии.
За минувшие сутки выздоровели 1622 заболевших.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерли 440 зараженных.
За минувшие сутки было проверено 13 тыс. 628 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 448 тыс. 398.
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