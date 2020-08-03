Новый опрос показал: победить на выборах в Литве могут не лидеры рейтингов

На вопрос, "Насколько вы уверены, что будете голосовать на парламентских выборах 2020 года (опрос проводили 10–18 июля, в нем участвовал 1021 респондент), 61% избирателей Союза отечества христианских демократов Литвы ответил положительно.

Положительно на этот вопрос ответили 53% избирателей социал-демократов социал-демократов. На выборы точно намеревались прийти 42% избирателей Литовского союза крестьян и зеленых.

На выборы намеревались прийти 34% избирателей Партии труда.

Еще 30% участников опроса не знали, за кого будут голосовать.

Naujausia "Vilmorus" atlikta gyventojų apklausa. DELFI

Глава Vilmorus социолог Владас Гайдис сказал Delfi, что в новейшем рейтинге "крестьяне" опередили консерваторов, но таблица активности избирателей показывает иное.

"Электорат "крестьян" не столь активен, как у консерваторов. Второй момент – есть целый спектр других партий", – сказал Delfi Гайдис.

Vilmorus интересовался, за какую партию избиратели будут голосовать, если их партия не будет участвовать в выборах.

21% электората консерваторов голосовал бы за Движение либералов, 12,5% за "крестьян", 7,4% – за Партию свободы, 4,5% выбрали бы "Свободу и справедливость", по 4% – выбрали бы соцдемов и социал-"трудовиков", еще 3,4% выбрали бы другую партию, а 43,2% не голосовали бы или не знали, за кого голосовали бы.

Naujausia "Vilmorus" atlikta gyventojų apklausa. DELFI

22,6% электората "крестьян", если бы не могли голосовать за свою партию, голосовали бы за соцдемов, 9,6% – за Партию труда, 9,6% – за консерваторов, 9% за социал-"трудовиков", 4,5% – за "Свободу и справедливость", 10,2% выбрали бы другую партию, 34,5% не голосовали бы или не знали, за кого голосовали бы.

Naujausia "Vilmorus" atlikta gyventojų apklausa. DELFI

17,1% электората социал-демократов , если бы не могли голосовать за свою партию, голосовали бы за "крестьян", 15,7% – за Движение либералов, 11,4% – за консерваторов, 8,6% за социал-"трудовиков", 7,1% – за Партию труда, 7,1% – за "Свободу и справедливость", 4,3% участников опроса голосовали бы за другие партии, а 28,7% не голосовали бы или не знали, за кого голосовали бы.

Naujausia "Vilmorus" atlikta gyventojų apklausa. DELFI

Политолог Томас Янелюнас заметил, что "крестьяне должны сделать из этого следующий вывод - основные их конкуренты - не консерваторы, а социал-демократы.