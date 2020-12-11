Новый очаг в Кретинге: COVID-19 заболели монахи и работники храма

"Информируем, что из-за пандемии COVID-19 кретингские братья-францисканцы до Рождества должны находиться в изоляции, поэтому меняется расписание служб. Секретариат прихода будет работать. Костел продезинфицировали, в нем можно проводить молебны", – поделись новостью представители кретингского прихода Явления Господа Св. Деве Марии.

Настоятель Юозапас Мария Жукаускас сказал Delfi, что заболели 4 монаха, у них нет симптомов, поэтому они изолированы все вместе.

"Все четверо изолированы в квартире, у них нет симптомов. Может, от работников заразились. Мы узнали, что первой заболела органист, ее отец ездит в больницу на химиотерапию. Возможно, оттуда привез. Не знаю. Братья участвовали в службах, присутствовали на похоронах. Мы узнали об этом в воскресенье, сообщили, просили проверить всех - и братьев, и работников. В храме провели дезинфекцию. Итак каждый день после служб дезинфицировали скамьи, люди сидят в трех метрах друг от друга, есть перегородки, ближе сесть не получится. У нас безопаснее, чем в торговом центре", – сказал Жукаускас.