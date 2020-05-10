По данным министерства, в субботу и пятницу было подтверждено в общей сложности 43 новых случая: хотя в субботу объявили, что в пятницу было 8 новых случаев, по данным министерства оказалось, что их было больше.
Более конкретно - в настоящее время уточняется, но общее число новых случаев COVID-19 за два дня составляет 43.
Из 43 новых случаев коронавируса, выявленных в выходные дни, 15 обнаружены в пансионате Антавиляй, 10 - в Вильнюсской городской клинической больнице, сообщила в воскресенье врач-эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.
"В Антавиляй 15 новых случаев, и 10 - в Вильнюсской городской клинической больнице", - сказала она.
По словам представителя НЦОЗ, пока нет данных о том, были ли эти случаи подтверждены у пациентов или у персонала учреждений.
"Все остальные одиночные, и есть один семейный случай", - сказал Д. Размувене.
С сообщением о новых случаях в воскресенье Министерство здравоохранения объявило, что в пятницу было обнаружено более восьми случаев. В настоящее время выясняется, сколько из этих 43 случаев было обнаружено в субботу и сколько в пятницу.
Выздоровели 828 человек, еще 597 больны, 50 человек умерли. Вчера был проведен 3581 тест, на данный момент проведено 183 тысячи 913 теста.
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