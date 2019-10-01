Предложенный налог значительно повысит стоимость кредитов для жителей и бизнеса и другие услуги финансовых ведомств, таковы данные анализа, проведенного Литовской ассоциацией банков (ЛАБ). Согласно ЛАБ, введение налога больно ударит по всей экономике страны. Вред будет в 4 раза больше пользы: в бюджет планируют получить 100 млн. евро, а экономика потеряет 150-450 млн.

По данным Вилюса Тамквайтиса, который руководил этим исследованием, такой налог поднимет цены на услуги банков на 8% – на 0,64 евро в месяц.

"Мы не заявляли, что это ляжет на плечи потребителей, но наше исследование показало, что такой налог неизбежно приведет к повышению процентной ставки. Я убежден, что ни один банк сознательно на это не пойдет, вот, дескать, мы повышаем плату, потому что ввели налог. Просто масса научных статей показывает, какие из налогов ложатся на плечи потребителей. В конце концов, по законам рынка, если вводят новые налоги, дорожают услуги. Так действует экономика", – сказал он.

По его словам, исследование показало, что новый налог больше всего скажется на процентной ставке по кредитам и коснется многих семей. Сейчас в Литве каждое второе жилье покупают в кредит.

"Надо понимать, что налог коснется новых соглашений, но платить надо и за уже действующие. Эти расходы тоже куда-то пойдут, и они коснутся тех, кто будет заключать новые соглашения", – сказал DELFI Тамквайтис.

"Все окончательные точки расставят в парламенте. Я не думаю, что подорожают все услуги. Взгляните на пример Польши и Латвии. Конечно, надо признать, что в Литве расценки и разные налоги намного выше и прибыль банков здесь, наверное, самая большая в ЕС. Это нельзя отрицать. Есть ли у банков возможность заплатить эти налоги, я бы сказал - да, вопрос только, сколько и с чего считать. Надо говорить о форме, чтобы это не коснулось потребителей. Другой аналогичный пример – шведы планируют ввести дополнительный налог на банки, который пополнит счет обороны. Вот вопрос: если в Швеции такой налог возможен, почему его не может быть в Литве", – сказал он.

Даргис заметил, что не было дискуссий о влиянии этого налога на экономику.

"Я думаю, надо говорить о краеугольных вещах. Мы недавно говорили с министром финансов, он сказал, что еще не видел приоритеты. Как я понимаю, говорят пока гипотетически, что будет, если будет, вернемся в прошлое, помню весну 2018 года, когда полностью обсудили налоги, предложенные правительством. Потом подключился парламент, назвали последствия. Налоги были приняты, а потом 5 крупнейших профсоюзов вместе с правительством и представителями бизнеса подписали национальное соглашение, в котором указали, что это последнее изменение налогов в парламенте этого созыва.

Мы совсем не говорили о влиянии этих налогов на экономику. Нет дискуссии ни в обществе, ни среди правящих, ни в правительстве", – сказал Даргис.

Он подчеркнул, что банки действуют очень взвешено.

"После 2008 года бизнес осторожно относится к кредитам, мы исследовали, за счет чего делают расширение. В первую очередь это свои деньги. Бизнес откладывает деньги и потом направляет их на расширение. Второй источник - европейская помощь", – прибавил он.

DELFI напоминает, что анализ показал, что после введения новых налогов бизнес не сможет давать кредиты под 2,4% годовых, как сейчас. Согласно прогнозам, ставка по ипотечным кредитам увеличится на 2,8-4,6%. Это коснется новых соглашений.

По подсчетам ЛАБ, за средний кредит в 60 000 евро на 30 лет в год придется платить 154-434 евро и больше, а весь кредит подорожает на 5000-13 000 евро.

Этот налог ощутит и бизнес – ставка на кредиты для бизнеса поднимется с 3% до 3,8%.

Тамквайтис сказал, что прибыль банков в Литве, если считать на 1 жителя одна из самых небольших в Европе.

Напомним, что в проекте закона, предложенного Избирательной акцией поляков Литвы предложено обложить активы банков налогом в размере 0,4% в год.