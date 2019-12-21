Мэрия позаботилась обо всем, что нужно для празднования Нового года – будут красивые фейерверки, музыкальное шоу и проекции на здании колокольни, будут работать рождественские городки.
"Фейерверки, весело проведенное время в кругу друзей и семьи, встреча Нового года в городе - это неотъемлемая часть праздника, поэтому Вильнюсская мэрия позаботилась о впечатляющей программе – Новый 2020 год мы встретим у колокольни на Кафедральной площади. (...) Вам надо только принести хорошее настроение", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.
До 24 ч. будет работать Рождественский городок на Кафедральной площади. Мэрия просит горожан ехать на праздник на общественном транспорте, который на праздник будет возить жителей бесплатно, а в новогоднюю ночь курсировать чаще.
Жителям спальных и других районов города напоминают, что запускать фейерверки можно на расстоянии 75 м от многоквартирных домов. Кроме того, нельзя тревожить покой соседей с 20 ч. до 8 ч. (за исключением праздничных дней, а также исключение делают для массовых мероприятий, на проведение которых было выдано разрешение).
В Лукишской тюрьме поставили ёлку, а двор - будто из фильма ужасов. Что поразило гостей? (1)
Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом...
В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще (1)
Городские власти призывают вильнюсцев ездить в...
Новый год в Вильнюсе: особое внимание уделят безопасности
Следующая неделя в столице Литвы будет особенной –...
Во дворе Лукишкской тюрьмы оборудовали альтернативное рождественское пространство (3)
20 декабря вечером в Вильнюсе открылся Альтернативный...
Вильнюсцы обеспокоены: в городе появились горы мусора (75)
С 1 декабря в части Вильнюса сменился поставщик услуги...
TOP новостей
В праздники ночные автобусы в Вильнюсе будут ездить чаще (1)
Городские власти призывают вильнюсцев ездить в...
В Лукишской тюрьме поставили ёлку, а двор - будто из фильма ужасов. Что поразило гостей? (1)
Во дворе бывшей Лукишской тюрьмы, расположенной в самом...
Новый год в Вильнюсе: особое внимание уделят безопасности
Следующая неделя в столице Литвы будет особенной –...
Вильнюсцы обеспокоены: в городе появились горы мусора (75)
С 1 декабря в части Вильнюса сменился поставщик услуги...
Туристы из Литвы в 3 квартале потратили за рубежом 312,4 млн. евро (22)
В третьем квартале 2019 года путешествовавшие по...