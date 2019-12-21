Новый год в Вильнюсе: особое внимание уделят безопасности

Мэрия позаботилась обо всем, что нужно для празднования Нового года – будут красивые фейерверки, музыкальное шоу и проекции на здании колокольни, будут работать рождественские городки.

"Фейерверки, весело проведенное время в кругу друзей и семьи, встреча Нового года в городе - это неотъемлемая часть праздника, поэтому Вильнюсская мэрия позаботилась о впечатляющей программе – Новый 2020 год мы встретим у колокольни на Кафедральной площади. (...) Вам надо только принести хорошее настроение", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

До 24 ч. будет работать Рождественский городок на Кафедральной площади. Мэрия просит горожан ехать на праздник на общественном транспорте, который на праздник будет возить жителей бесплатно, а в новогоднюю ночь курсировать чаще.

Жителям спальных и других районов города напоминают, что запускать фейерверки можно на расстоянии 75 м от многоквартирных домов. Кроме того, нельзя тревожить покой соседей с 20 ч. до 8 ч. (за исключением праздничных дней, а также исключение делают для массовых мероприятий, на проведение которых было выдано разрешение).