Новый год принесет холодный ветер и мокрый снег

Будет дуть холодный северо-западный ветер, скорость ветра составит 9–14 м/с, во многих районах порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Температура воздуха составит от 2 градусов тепла на юго-востоке до 6–7 градусов тепла у моря.

В Вильнюсе будет облачно. Время от времени будет идти дождь, к вечеру на смену дождю придет мокрый снег, а в начале новогодней ночи возможен снег. Будет дуть северо-западный ветер. Температура составит 2–4 градуса тепла.

В новогоднюю ночь будет ветрено: порывы ветра будут достигать 15–19 м/с, во второй половине ночи ветер понемногу успокоится. На юго-востоке прогнозируют небольшие осадки, в основном легкий снег.

В первой половине новогодней ночи будет выше нуля, а во второй во многих районах уже будет 0–4 градуса мороза, поэтому ожидается гололед.

Первый день нового года будет облачным с небольшими прояснениями. Вероятность дождя невелика, только утром будет скользко. Будет дуть юго-западный ветер, сильные порывы ветра будут фиксироваться только на взморье. Днем будет 1–6 градусов тепла.

2 января вероятность дождя невелика. Ветер ослабеет. Будет тепло: ночью 0–5, днем 2–7 градусов тепла.