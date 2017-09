Первое убийство А. Микульскис раскрыл в 1982 году - тогда 21-летний патрульный был вызван в связи с убийством ножом человека на остановке возле цветочного рынка. А. Микульскис тогда подумал, что убийца убежал, чтобы смыть кровь, и не ошибся - вскоре он обнаружил подозреваемого в туалете. С того времени и до сегодняшнего дня он выезжал на убийства еще 766 раз. Всю свою профессиональную карьеру А. Микульскис работал в Вильнюсе. Проработав два года патрульным, он перешел на работу в криминальную полицию. После восстановления независимости Литвы он получил специальность юриста в Литовской академии полиции и занимал руководящие посты в столичной криминальной полиции. Последние девять лет А. Микульскис был заместителем комиссара Главного комиссариата Вильнюсского округа. У А. Микульскиса трое детей, он литовский поляк, виленчанин в пятом поколении, его предки обосновались в Вильнюсе 150 лет назад. Многим в его окружении известно его хобби - разведение роз, однако у немногословного А. Микульскис строгий имидж и о своей личной жизни он предпочитает не рассказывать. Автор книг о преступном мире, журналист Дайлюс Даргис говорит, что ветеран криминальной полиции А. Микульскис содействовал раскрытию множества громких преступлений в Вильнюсе. "Вызывает уважение то, что человек постоянно выезжает на место преступления - это редкость среди представителей подразделений полиции других городов, высокопоставленных должностных лиц. Для преступников он, конечно, опасен, потому что это человек старшего поколения. Как известно, криминалисты старшего поколения действительно сильнее нынешних. Известный человек. Кто-то из коллег назвал его "вильнюсским Шерлоком Холмсом", - сказад Д. Даргис BNS. О нем хорошо отзываются профсоюзы сотрудников системы внутренних дел. Председатель Профсоюзного объединения сотрудников системы внутренних дел Владимир Банель говорит, что привычка начальника вильнюсской полиции всегда быть в эпицентре событий может быть преимуществом при раскрытии крупных экономических преступлений. "Если государство хочет бороться не с киосками, а охранять казну, то он когда-то был тем, кто укладывал на лопатки преступников не такого уровня. Для этой роли он годится. Если говорить об управленце офисного уровня, то тут он не слишком может отличиться, - сказал В. Банель. - Я слышал, что он раньше был довольно резок и категоричен, но время, коллеги, которые десятилетие его окружают, изменили его, он и сам менялся, стал мягче".

