Правительство Литвы разрешило эту деятельность при соблюдении жестких требований безопасности.

В уличных кафе за одним столиком могут сидеть не больше двух человек, столики должны стоять на расстоянии двух метров.

Владельцы некоторых кафе сомневаются, что им стоит открывать заведения, поскольку это потребует немало расходов.

Чтобы облегчить восстановление деятельности кафе, Вильнюсский муниципалитет предоставил кафе возможность пользоваться парками и скверами в центре столицы.

Культурные, развлекательные, спортивные учреждения также могут посещать группы не более двух человек (исключения касаются членов одной семьи), В этих учреждениях, как и в парикмахерских должно действовать правило 10 кв. нм на одного человека.

Солярии, массажные кабинеты, салоны тату пока не будут открыты.

С понедельника разрешено проводить экзамены на вождение, заниматься гольфом, теннисом, стрельбой на улице, откроют картодромы, зоопарки, ботанические сады - но только те, что находятся на улице.

Конференция епископов сообщила, что с понедельника в храмах ежедневно, за исключением воскресенья, будут проходить службы с участием людей, храмы будут ограничивать число посетителей.

С понедельника откроются детские сады - они примут детей, чьи родители должны выходить на работу.

Карантин в Литве действует до 11 мая.