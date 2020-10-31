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Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтвержден 1001 случай заражения коронавирусом (COVID-19). 325 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 184 - в Клайпедском, 157 - в Каунасском, 105 - в Тельшяйском, 103 - в Шяуляйском уездах. Еще 36 случаев зарегистрировано в Паневежиском, 35 - в Мариямпольском, 24 - в Алитусском, 17 - в Таурагском уезде и 15 - в Утенском уезде.
Новый антирекорд: в Литве зафиксирован 1001 случай коронавируса и 8 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Большинство из них - случаи заражения у людей, которые имели контакты с теми, у кого подтвержден коронавирус. Также в 187 случаях обстоятельства заражения неизвестны. Однако эти цифры еще не уточнены, так как не все эпидемиологические исследования завершены.

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В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 14 тыс. 824 человека, продолжают болеть 9729, выздоровели 4872. От COVID-19 в Литве скончались 165 человек, по иным причинам умерли 58 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 31 тыс. 948 человек.

Со своей стороны, специалисты общественного здравоохранения призывают людей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдать гигиену рук, этикет кашля и чихания, использовать средств индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

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