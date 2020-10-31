Новый антирекорд: в Литве зафиксирован 1001 случай коронавируса и 8 смертей

Большинство из них - случаи заражения у людей, которые имели контакты с теми, у кого подтвержден коронавирус. Также в 187 случаях обстоятельства заражения неизвестны. Однако эти цифры еще не уточнены, так как не все эпидемиологические исследования завершены.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 14 тыс. 824 человека, продолжают болеть 9729, выздоровели 4872. От COVID-19 в Литве скончались 165 человек, по иным причинам умерли 58 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 31 тыс. 948 человек.

Со своей стороны, специалисты общественного здравоохранения призывают людей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдать гигиену рук, этикет кашля и чихания, использовать средств индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.